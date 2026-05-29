След удара с руски дрон: В Румъния искат активиране на Член 4 от договора на НАТО

Депутатът от румънската Национално-либералната партия (НЛП) Александру Мурару заяви, че Румъния е била атакувана за първи път от 82 години, визирайки руския дрон, ударил жилищен блок в центъра на Галац.

Той призова за активирането на Член 4 от договора на НАТО и експулсиране на руския посланик.

"Днес сме свидетели на изключително сериозно събитие - за първи път от 1944 г. насам територията на Румъния е ударена от военен апарат на държава, участваща в агресивна война на нашите граници. Независимо от обясненията, които ще последват, подобен инцидент не може да се третира като обикновена техническа грешка", каза той.

Още: След удара с дрон по жилищен блок, Румъния привика руския посланик. Ранени са жена и дете

"Също така, посланикът на Руската федерация трябва да бъде обявен за персона нон грата и експулсиран незабавно, докато обстоятелствата по този инцидент не бъдат напълно изяснени", допълни Мурару.

Реакцията на НАТО

НАТО също реагира след инцидента с дрона, който се разби в жилищен блок в Галац, ранявайки двама души.

"Рано тази сутрин жилищен блок в Румъния беше ударен от дрон, след като Русия атакува украинска инфраструктура близо до границата. Генералният секретар на НАТО е във връзка с румънските власти. Осъждаме безразсъдството на Русия и НАТО ще продължи да укрепва защитата си срещу всички заплахи, включително дронове", се казва в съобщението на говорителя на НАТО.

Източник: Getty Images

Още: Необяснима и варварска ескалация: САЩ за руския дрон, атакувал Румъния. Унгария остро осъди Русия

Твърдения за случаен удар

Румънският генерал от резерва Дан Греку твърди, че дронът, който се разби върху жилищен блок в Галац, е бил отклонен случайно към Румъния и че страната не е подложена на военна атака, предава Adevarul.

Генерал (о.р.) Дан Греку смята, че политиците трябва да се въздържат от нагнетяване на напрежението в такива моменти и да покажат балансирано поведение.

"Това са глупости. Не, не сме нападнати. Това е дрон, който съвсем сигурно е бил отклонен чрез радиоелектронни средства от Украйна към нас. Украинците не са го направили умишлено – в смисъл, че не са искали да го изпратят към нас, а са го направили, за да се защитят, за да предпазят своя цел. Руснаците също не са взели на прицел Румъния с този дрон. Те са искали да ударят определена цел или цели в Украйна, изобщо не ги е било грижа за нас", коментира генерал Дан Греку.

По думите му е могло да се стигне до по-сериозен инцидент.

"И този път извадихме късмет, че удари асансьорната шахта, а не два етажа по-надолу, защото тогава щяхме да говорим за съвсем други неща. При поляците случаят беше много по-сериозен, там ракета причини жертви. За щастие, ако изобщо може да се каже така, при нас не беше толкова тежко, в смисъл че нямаше загинали", допълни Греку.