Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Историческо решение на Страсбург: Турция е нарушила свободата на религията

29 май 2026, 12:25 часа 477 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Историческо решение на Страсбург: Турция е нарушила свободата на религията

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови тази седмица, че Турция е нарушила свободата на религията по дългогодишно дело, свързано с правата на двама вече покойни гръцки православни духовници, предаде гръцкото издание Kathimeirni. Съдът установи, че турските власти неправомерно са изключили членове на духовенството на Вселенската патриаршия от кандидатирането за избори в административните съвети на гръцките православни вакъфи или благочестиви фондации, които управляват религиозни, образователни и благотворителни институции.

Решението бележи края на 15-годишна съдебна битка, започнала в турските съдилища, преди да достигне европейско ниво. Очаква се то да има по-широки последици за управлението на малцинствените религиозни фондации в Турция, които остават ключови институции, управляващи общинска собственост и услуги. 

Дългогодишната политика на Турция

Случаят се фокусира върху дългогодишна политика в Турция, която позволява само на миряни членове на гръцката православна общност да участват в управлението на вакъфите, въпреки закон от 2008 г., разрешаващ избори за техните съвети.

Турските власти твърдяха, че разпоредби, свързани с Лозанския договор, забраняват на духовенството да заема такива длъжности.

 "Историческо решение"

Юридическите представители на Вселенската патриаршия приветстваха решението.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

„Това е историческо решение“, каза Парис Асанакис, юрисконсулт на Вселенската патриаршия. Той заяви, че решението отменя „вековна доктрина“ и потвърждава, че духовенството има право да участва в управлението на малцинствени фондации.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция Страсбург Гърция религия европейски съд по правата на човека
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес