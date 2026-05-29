Историческо решение на Страсбург: Турция е нарушила свободата на религията

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови тази седмица, че Турция е нарушила свободата на религията по дългогодишно дело, свързано с правата на двама вече покойни гръцки православни духовници, предаде гръцкото издание Kathimeirni. Съдът установи, че турските власти неправомерно са изключили членове на духовенството на Вселенската патриаршия от кандидатирането за избори в административните съвети на гръцките православни вакъфи или благочестиви фондации, които управляват религиозни, образователни и благотворителни институции.

Решението бележи края на 15-годишна съдебна битка, започнала в турските съдилища, преди да достигне европейско ниво. Очаква се то да има по-широки последици за управлението на малцинствените религиозни фондации в Турция, които остават ключови институции, управляващи общинска собственост и услуги.

Дългогодишната политика на Турция

Случаят се фокусира върху дългогодишна политика в Турция, която позволява само на миряни членове на гръцката православна общност да участват в управлението на вакъфите, въпреки закон от 2008 г., разрешаващ избори за техните съвети.

Турските власти твърдяха, че разпоредби, свързани с Лозанския договор, забраняват на духовенството да заема такива длъжности.

"Историческо решение"

Юридическите представители на Вселенската патриаршия приветстваха решението.

„Това е историческо решение“, каза Парис Асанакис, юрисконсулт на Вселенската патриаршия. Той заяви, че решението отменя „вековна доктрина“ и потвърждава, че духовенството има право да участва в управлението на малцинствени фондации.