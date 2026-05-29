Хитрува с разходите за отбрана: НАТО с остра критика към Словения

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте остро критикува Словения за начина, по който представя разходите си за отбрана, съобщи хърватската медия "Индекс". В писмо, изпратено до техническия премиер Роберт Голоб в началото на май, Рюте предупреждава, че ниските разходи за отбрана на Словения по време на криза „подкопават колективната ни сигурност“. НАТО твърди, че Любляна изкуствено е завишила цифрите, за да достигне целта от два процента от БВП, докато реалното потребление е много по-ниско.

"Сремим се да споделим справедливо тежестта и да осигурим по-силна Европа в рамките на по-силно НАТО. Ето защо е изключително важно Словения да поеме своя дял от тежестта и да се справи с дългогодишните недостатъци“, пише Рюте.

Словения хитрува с 300 млн. евро

Според официалните данни, които Словения е представила на Алианса, през 2025 г. държавата трябва да отдели 2,01 процента от БВП за отбрана, което представлява увеличение с 51 процента в сравнение с предходните години.

Според оценки на НАТО обаче, този скок се дължи до голяма степен на включването на позиции, които не попадат в договореното определение за разходи за отбрана. Когато тези проекти бъдат изключени, реалните разходи за отбрана на Словения възлизат само на около 1,6% от БВП, което е с приблизително 300 милиона евро по-малко от показаното.

Предупреждението идва в момент, когато служебното правителство допълнително намалява средствата за отбрана с приблизително 75 милиона евро поради бюджетен натиск, предимно за сметка на оборудването, инфраструктурата и модернизацията на армията.