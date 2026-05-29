Разследване: Кои са пречките пред екстрадицията на Никола Груевски?

Бившият македонски премиер Никола Груевски е получил пълно унгарско гражданство през 2022 г. възоснова на „унгарски държавен интерес“, съобщаваСкопје1.мк, позовавайки се разследващия портал за Централна Европа VSquare, който е получил информация от източници в унгарското правителство. Според съобщението, Груевски вероятно все още е в Унгария и статутът му е значително по-сигурен от статута на други търсещи политическо убежище, получили закрила от предишното правителство на Виктор Орбан.

„Източник от унгарското правителство потвърди, че Никола Груевски е получил пълно унгарско гражданство през 2022 г. поради „унгарски държавен интерес“.

Според друг правителствен източник се смята, че той все още е в Унгария“, съобщава VSquare.

Припомняме, че неофициална информация за гражданството на Груевски се появи още в края на април.

Гражданството е по-силна правна защита

Порталът посочва, че гражданството представлява много по-силна правна защита от политическото убежище, защото убежището може да бъде отнето, докато отнемането на гражданство е значително по-сложна процедура.

Според анализа на VSquare, за да бъде отнето гражданството му, ще трябва да се докаже, че то е придобито чрез измама или корупция.

Изгнанието на Груевски в Унгария

Груевски избяга от Македония през ноември 2018 г., малко преди да започне излежаването на двугодишна присъда по делото „Танк“, свързано с покупката на луксозен брониран Мерцедес.

След това пътува през Албания, Черна гора и Сърбия до Унгария, където му е предоставено политическо убежище.

Груевски напусна страната си, бягайки от правосъдие в багажника на кола.