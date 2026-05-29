Кабинетът "Радев":

Разследване: Кои са пречките пред екстрадицията на Никола Груевски?

29 май 2026, 12:36 часа 386 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Nikola Gruevski﻿
Разследване: Кои са пречките пред екстрадицията на Никола Груевски?

Бившият македонски премиер Никола Груевски е получил пълно унгарско гражданство през 2022 г. възоснова на „унгарски държавен интерес“, съобщаваСкопје1.мк, позовавайки се разследващия портал за Централна Европа VSquare, който е получил информация от източници в унгарското правителство. Според съобщението, Груевски вероятно все още е в Унгария и статутът му е значително по-сигурен от статута на други търсещи политическо убежище, получили закрила от предишното правителство на Виктор Орбан.

„Източник от унгарското правителство потвърди, че Никола Груевски е получил пълно унгарско гражданство през 2022 г. поради „унгарски държавен интерес“.

Според друг правителствен източник се смята, че той все още е в Унгария“, съобщава VSquare.

Припомняме, че неофициална информация за гражданството на Груевски се появи още в края на април. ОЩЕ: Ситуацията се променя: Груевски имал унгарско гражданство

Гражданството е по-силна правна защита

Порталът посочва, че гражданството представлява много по-силна правна защита от политическото убежище, защото убежището може да бъде отнето, докато отнемането на гражданство е значително по-сложна процедура.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според анализа на VSquare, за да бъде отнето гражданството му, ще трябва да се докаже, че то е придобито чрез измама или корупция.

Изгнанието на Груевски в Унгария

Груевски избяга от Македония през ноември 2018 г., малко преди да започне излежаването на двугодишна присъда по делото „Танк“, свързано с покупката на луксозен брониран Мерцедес.

След това пътува през Албания, Черна гора и Сърбия до Унгария, където му е предоставено политическо убежище.

Груевски напусна страната си, бягайки от правосъдие в багажника на кола. ОЩЕ: Груевски ще бъде екстрадиран в Северна Македония: Опозицията в Скопие е доволна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Никола Груевски Унгария Екстрадиция Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес