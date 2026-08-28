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Сърбия ще прави погребение с почести на военнопрестъпника Младич

28 август 2026, 8:58 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Сърбия ще прави погребение с почести на военнопрестъпника Младич

Сърбия ще погребе осъдения в Хага военнопрестъпник Ратко Младич с пълни държавни почести. Това потвърди министърът на правосъдието на Сърбия Ненад Вуич, предаде "Слободен печат".

"Генерал Младич е генерал и протоколите са известни. Това, което принадлежи на генерал Младич, със сигурност ще бъде спазено", заяви Вучич.

Той добави, че Сърбия е готова да вземе тялото от Хага незабавно: "Ако ни кажат да дойдем утре сутринта, щяхме да сме в Хага, за да вземем тялото" - Още: Почина Ратко Младич - едно от най-лошите чудовища на XX в.

Часове след като стана ясно, че Младич вече не е част от този свят, негови "почитатели" преминаха през Зворник, отдавайки му чест и носейки портрета му редом със сръбските знамена и флагове на Република Сръбска. Зворник е градът, където сръбските паравоенни формирования убиха стотици босненци и прогониха хиляди през април 1992 г. по време на кампанията за етническо прочистване, която Младич командваше и за която беше осъден. Прославянето на осъдените военнопрестъпници технически е престъпление според босненския закон, но прилагането му в Република Сръбска на практика не съществува, коментира турският информационен проект Clash Report - ОЩЕ: Провокация в Нови Сад: Разлепиха плакати на палача от Сребреница - ето реакцията на хората (ВИДЕО и СНИМКИ)

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