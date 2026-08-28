Сърбия ще прави погребение с почести на военнопрестъпника Младич

Сърбия ще погребе осъдения в Хага военнопрестъпник Ратко Младич с пълни държавни почести. Това потвърди министърът на правосъдието на Сърбия Ненад Вуич, предаде "Слободен печат".

"Генерал Младич е генерал и протоколите са известни. Това, което принадлежи на генерал Младич, със сигурност ще бъде спазено", заяви Вучич.

Той добави, че Сърбия е готова да вземе тялото от Хага незабавно: "Ако ни кажат да дойдем утре сутринта, щяхме да сме в Хага, за да вземем тялото" - Още: Почина Ратко Младич - едно от най-лошите чудовища на XX в.

Часове след като стана ясно, че Младич вече не е част от този свят, негови "почитатели" преминаха през Зворник, отдавайки му чест и носейки портрета му редом със сръбските знамена и флагове на Република Сръбска. Зворник е градът, където сръбските паравоенни формирования убиха стотици босненци и прогониха хиляди през април 1992 г. по време на кампанията за етническо прочистване, която Младич командваше и за която беше осъден. Прославянето на осъдените военнопрестъпници технически е престъпление според босненския закон, но прилагането му в Република Сръбска на практика не съществува, коментира турският информационен проект Clash Report - ОЩЕ: Провокация в Нови Сад: Разлепиха плакати на палача от Сребреница - ето реакцията на хората (ВИДЕО и СНИМКИ)

Crowds marched through Zvornik honoring convicted war criminal Ratko Mladić hours after his death, carrying his portrait alongside Serbian and Republika Srpska flags.



Zvornik is the same town where Serb paramilitaries killed hundreds of Bosniaks and expelled thousands in April… pic.twitter.com/GnnQsu5DCS — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026