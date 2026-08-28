Сърбия ще прави погребение с почести на военнопрестъпника Младич

Сърбия ще погребе осъдения в Хага военнопрестъпник Ратко Младич с пълни държавни почести. Това потвърди министърът на правосъдието на Сърбия Ненад Вуич, предаде "Слободен печат".
"Генерал Младич е генерал и протоколите са известни. Това, което принадлежи на генерал Младич, със сигурност ще бъде спазено", заяви Вучич.
Той добави, че Сърбия е готова да вземе тялото от Хага незабавно: "Ако ни кажат да дойдем утре сутринта, щяхме да сме в Хага, за да вземем тялото" - Още: Почина Ратко Младич - едно от най-лошите чудовища на XX в.
Часове след като стана ясно, че Младич вече не е част от този свят, негови "почитатели" преминаха през Зворник, отдавайки му чест и носейки портрета му редом със сръбските знамена и флагове на Република Сръбска. Зворник е градът, където сръбските паравоенни формирования убиха стотици босненци и прогониха хиляди през април 1992 г. по време на кампанията за етническо прочистване, която Младич командваше и за която беше осъден. Прославянето на осъдените военнопрестъпници технически е престъпление според босненския закон, но прилагането му в Република Сръбска на практика не съществува, коментира турският информационен проект Clash Report - ОЩЕ: Провокация в Нови Сад: Разлепиха плакати на палача от Сребреница - ето реакцията на хората (ВИДЕО и СНИМКИ)
Crowds marched through Zvornik honoring convicted war criminal Ratko Mladić hours after his death, carrying his portrait alongside Serbian and Republika Srpska flags.— Clash Report (@clashreport) August 27, 2026
Zvornik is the same town where Serb paramilitaries killed hundreds of Bosniaks and expelled thousands in April… pic.twitter.com/GnnQsu5DCS