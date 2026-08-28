Додик с конспиративна теория: Младич е бил убит

Лидерът на партията на босненските сърби и приятел на руския диктатор и военнопрестъпник Владимир Путин - Милорад Додик реагира на новината за смъртта на военнопрестъпника Ратко Младич, който излежаваше доживотна присъда в Хага за геноцида в Сребреница и други военни престъпления в Босна и Херцеговина. Додик твърди, че на палача от Сребреница Младич не са били предоставени адекватни медицински грижи, пише хърватската медия "Индекс".

Според него, задържането на Младич в ареста въпреки тежкото му здравословно състояние е нечовешко. „Ако имаше по-добри медицински грижи, можеше да живее по-дълго. Механизмът го направи, защото не знаеха как да излязат от тази ситуация; това е нечовешко“, каза Додик.

„Един вид убийство“

Както съобщава ATV, Додик се съгласи с твърдението, че смъртта на Младич е вид „убийство“ и даде пример със случая със Слободан Милошевич.

Той също така си спомни, че е бил свидетел в защита на Младич и похвали неговото, както каза, „почтено поведение“. „Бях свидетел на неговата защита и тогава видях почтеното му поведение“, заяви той.

Разследва се смъртта на Младич

Междувременно холандските власти са започнали стандартни процедури и разследване в съответствие с националното законодателство, съобщи Международният остатъчен механизъм за наказателни трибунали, предаде хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: Русия скърби за починалия военнопрестъпник Ратко Младич