Най-тежката ни година от войната на Русия в Украйна, а още остава 1/3: Румъния с равносметка

2026 г. е годината, в която войната между Русия и Украйна е причинила най-сериозни проблеми за Румъния, посочва в свой репортаж по темата местната телевизия Digi24. През изминалите осем месеца 25 дрона са навлезли във въздушното пространство на северната ни съседка, което представлява повече от половината от общия регистриран брой за войната, отбелязва медията, цитирана от БТА. Тя се позовава на информация на Министерството на националната отбрана на страната.

Два пъти повече атаки по границите от миналата година

От началото на войната в Украйна са регистрирани 130 атаки в близост до границата на Румъния. Само през първите осем месеца на тази година са отчетени 64 атаки – повече от два пъти спрямо миналата година, когато са регистрирани 28. Вследствие на това се е увеличил и броят на мисиите за охрана на въздушното пространство.

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Изтребители са вдигани по тревога 84 пъти от началото на войната, като 49 от тези случаи са през настоящата година. В операциите са участвали както самолети на румънските военновъздушни сили, така и съюзнически машини, разположени в Румъния за изпълнение на подобни мисии.

Снимка: Envato

Четири свалени дрона, но и множество инциденти с открити отломки

Що се отнася до дроновете, свалени на румънска територия, настоящата година е първата, в която страната е свалила такива апарати – общо четири. Същевременно са регистрирани множество инциденти, при които на румънска земя са открити отломки или паднали дронове. Намерени са общо 69 фрагмента, 33 от които през тази година.

Друг въпрос, на който Министерството на националната отбрана обръща внимание, е свързан с морските мини. По време на войната румънските военноморски сили са унищожили девет морски мини. Две такива устройства са неутрализирани през настоящата година.

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