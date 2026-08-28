Цинизъм и почести след смъртта на Младич: Дори и мъртъв - палачът на Сребреница разбуни Балканите (ВИДЕО)

Дори и мъртъв - палачът на Сребреница и осъден за военни престъпления Ратко Младич разбуни духовете на Балканите. Той почина на 27 август на 84-годишна възраст, докато се лекуваше в болница в Хага. Смъртта на "чудовището на 20 век", който е отговорен за смъртта на хиляди хора, провокира редица цинични изказвания, стигна се и до маршируване в негова подкрепа и то в градове, в които е извършвал военни престъпления, но и до цинични изказвания и призиви за разследване на тази почит, тъй като тя е престъпление в Босна и Херцеговина от 2021 г.
Междувременно темата за смъртта на Младич предизвика размяна на реплики между Хърватия и Черна гора.
Сърбия ще го погребе с военни почести
Сръбския министър на правосъдието Ненад Вуич обяви, че военнопрестъпникът ще бъде погребан с най-високи държавни почести, предаде хърватската медия "Индекс". Същият Младич, който беше осъден на доживотен затвор за геноцид в Сребреница, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина. ОЩЕ: Додик с конспиративна теория: Младич е бил убит
"Най-добрите сърби умират вързани"
Междувременно Александър Вулин, бивш сръбски министър на полицията, бивш директор на БРИ и настоящ сенатор от Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина - смята, че Сърбия дължи на военнопрестъпника Ратко Младич държавно и военно погребение и ден на траур.
Вулин, който е и лидер на Социалистическото движение, заяви това в писмено изявление до медиите, съобщава SRNA.
„От Гаврило Принцип до Ратко Младич, най-добрите сърби биват убивани, докато са вързани", са думите на Вулин. Той добави, че сърбите не са продали Младич и че Република Сръбска му дължи живота си, докато всички сърби му дължат благодарност и любов. „Дай Боже да не е последният сред сърбите!“, каза Вулин.
Междувременно няколкостотин - предимно млади хора участваха в парад снощи в градове на територията на Република Сръбска, отдавайки почит на военнопрестъпника Ратко Младич, докато днес в Сараево се отбелязва 31-ата годишнина от клането на пазара Маркале, при което силите на Младич убиха 43 души и раниха над 80 през 1995 г.
Часове след смъртта му тълпи преминаха през Зворник в чест на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич, носейки портрета му редом със сръбските и сръбските знамена.
Зворник е същият град, където сръбските паравоенни формирования са убили стотици бошняци и прогониха хиляди.
Crowds marched through Zvornik honoring convicted war criminal Ratko Mladić hours after his death, carrying his portrait alongside Serbian and Republika Srpska flags.— Clash Report (@clashreport) August 27, 2026
Zvornik is the same town where Serb paramilitaries killed hundreds of Bosniaks and expelled thousands in April… pic.twitter.com/GnnQsu5DCS
След като новината за смъртта на Младич беше потвърдена, в централния православен храм в Баня Лука беше организирана молитва за него, а на нея присъстваше и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска Милорад Додик, но и кметът на Баня Лука Драшко Станивукович.
Кметът реагира на новината за смъртта, като похвали ролята на Младич в съобщението му. Станивукович изрази съболезнованията си на семейството на Младич и „на всички хора, които го виждаха като символ на едно време и борба“.
Депутатът в Камарата на представителите на Парламента на Федерация Босна и Херцеговина Дамир Машич (СДП) реагира остро на изявленията на кмета на Баня Лука Драшко Станивукович за осъдения военнопрестъпник Ратко Младич.
Машич прикани Прокуратурата на Босна и Херцеговина да разследва дали в тези изявления има елементи на престъпление и заяви, че Станивукович „е бил и остава неграмотен и необразован ученик в гимназията“.
Призиви за разследване
Тъй като забраната за възхваляване на военнопрестъпници и оспорване на окончателните присъди, постановени срещу такива лица пред национални и международни съдилища, е в сила от 2021 г. в Босна и Херцеговина, а наказанието за това е предвидено от шест месеца до пет години затвор, мисията на ОССЕ в страната настоява полицията и прокуратурата да започнат да провеждат разследвания.
Те посочиха, че прославянето на окончателно осъдените военнопрестъпници е престъпно деяние, което дълбоко обижда жертвите и оцелелите, подкопава помирението и носи риск от по-нататъшни разделения в обществото.
Същевременно федералният министър на вътрешните работи на Босна и Херцеговина Рамо Исак реагира на новината за смъртта на окончателно осъдения военнопрестъпник Ратко Младич. „Ратко Младич умря такъв, какъвто беше и такъв, какъвто завинаги ще остане в историята – като законно осъден военнопрестъпник, човек, осъден за геноцид в Сребреница и най-тежките престъпления срещу гражданите на Босна и Херцеговина“, каза Исак.
Макар и мъртъв - Младич разбуни Балканите
Темата за смъртта на Младич не подмина и Хърватия и Черна гора.
Председателят на хърватския парламент Гордан Яндрокович осъди изразите на съболезнования на председателя на черногорския парламент Андрия Мандич по повод смъртта на военнопрестъпника Ратко Младич, подчертавайки, че това е просто поредното потвърждение, че идеята за „Сръбски свят“ е все още жива. ОЩЕ: Русия скърби за починалия военнопрестъпник Ратко Младич