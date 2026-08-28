Цинизъм и почести след смъртта на Младич: Дори и мъртъв - палачът на Сребреница разбуни Балканите (ВИДЕО)

Дори и мъртъв - палачът на Сребреница и осъден за военни престъпления Ратко Младич разбуни духовете на Балканите. Той почина на 27 август на 84-годишна възраст, докато се лекуваше в болница в Хага. Смъртта на "чудовището на 20 век", който е отговорен за смъртта на хиляди хора, провокира редица цинични изказвания, стигна се и до маршируване в негова подкрепа и то в градове, в които е извършвал военни престъпления, но и до цинични изказвания и призиви за разследване на тази почит, тъй като тя е престъпление в Босна и Херцеговина от 2021 г.

Междувременно темата за смъртта на Младич предизвика размяна на реплики между Хърватия и Черна гора.

Сърбия ще го погребе с военни почести

Сръбския министър на правосъдието Ненад Вуич обяви, че военнопрестъпникът ще бъде погребан с най-високи държавни почести, предаде хърватската медия "Индекс". Същият Младич, който беше осъден на доживотен затвор за геноцид в Сребреница, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина. ОЩЕ: Додик с конспиративна теория: Младич е бил убит

"Най-добрите сърби умират вързани"

Междувременно Александър Вулин, бивш сръбски министър на полицията, бивш директор на БРИ и настоящ сенатор от Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина - смята, че Сърбия дължи на военнопрестъпника Ратко Младич държавно и военно погребение и ден на траур.

Вулин, който е и лидер на Социалистическото движение, заяви това в писмено изявление до медиите, съобщава SRNA.

„От Гаврило Принцип до Ратко Младич, най-добрите сърби биват убивани, докато са вързани", са думите на Вулин. Той добави, че сърбите не са продали Младич и че Република Сръбска му дължи живота си, докато всички сърби му дължат благодарност и любов. „Дай Боже да не е последният сред сърбите!“, каза Вулин.

Междувременно няколкостотин - предимно млади хора участваха в парад снощи в градове на територията на Република Сръбска, отдавайки почит на военнопрестъпника Ратко Младич, докато днес в Сараево се отбелязва 31-ата годишнина от клането на пазара Маркале, при което силите на Младич убиха 43 души и раниха над 80 през 1995 г.

Часове след смъртта му тълпи преминаха през Зворник в чест на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич, носейки портрета му редом със сръбските и сръбските знамена.

Зворник е същият град, където сръбските паравоенни формирования са убили стотици бошняци и прогониха хиляди.

Crowds marched through Zvornik honoring convicted war criminal Ratko Mladić hours after his death, carrying his portrait alongside Serbian and Republika Srpska flags.



Zvornik is the same town where Serb paramilitaries killed hundreds of Bosniaks and expelled thousands in April… pic.twitter.com/GnnQsu5DCS — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

След като новината за смъртта на Младич беше потвърдена, в централния православен храм в Баня Лука беше организирана молитва за него, а на нея присъстваше и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска Милорад Додик, но и кметът на Баня Лука Драшко Станивукович.

Кметът реагира на новината за смъртта, като похвали ролята на Младич в съобщението му. Станивукович изрази съболезнованията си на семейството на Младич и „на всички хора, които го виждаха като символ на едно време и борба“.

Депутатът в Камарата на представителите на Парламента на Федерация Босна и Херцеговина Дамир Машич (СДП) реагира остро на изявленията на кмета на Баня Лука Драшко Станивукович за осъдения военнопрестъпник Ратко Младич.

Машич прикани Прокуратурата на Босна и Херцеговина да разследва дали в тези изявления има елементи на престъпление и заяви, че Станивукович „е бил и остава неграмотен и необразован ученик в гимназията“.

Призиви за разследване

Тъй като забраната за възхваляване на военнопрестъпници и оспорване на окончателните присъди, постановени срещу такива лица пред национални и международни съдилища, е в сила от 2021 г. в Босна и Херцеговина, а наказанието за това е предвидено от шест месеца до пет години затвор, мисията на ОССЕ в страната настоява полицията и прокуратурата да започнат да провеждат разследвания.

Те посочиха, че прославянето на окончателно осъдените военнопрестъпници е престъпно деяние, което дълбоко обижда жертвите и оцелелите, подкопава помирението и носи риск от по-нататъшни разделения в обществото.

Същевременно федералният министър на вътрешните работи на Босна и Херцеговина Рамо Исак реагира на новината за смъртта на окончателно осъдения военнопрестъпник Ратко Младич. „Ратко Младич умря такъв, какъвто беше и такъв, какъвто завинаги ще остане в историята – като законно осъден военнопрестъпник, човек, осъден за геноцид в Сребреница и най-тежките престъпления срещу гражданите на Босна и Херцеговина“, каза Исак.

Макар и мъртъв - Младич разбуни Балканите

Темата за смъртта на Младич не подмина и Хърватия и Черна гора.

Председателят на хърватския парламент Гордан Яндрокович осъди изразите на съболезнования на председателя на черногорския парламент Андрия Мандич по повод смъртта на военнопрестъпника Ратко Младич, подчертавайки, че това е просто поредното потвърждение, че идеята за „Сръбски свят“ е все още жива. ОЩЕ: Русия скърби за починалия военнопрестъпник Ратко Младич