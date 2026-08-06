"Пожарникарите ми казаха, че не работят със змии": Майка след като пепелянка влезе при децата й

Валентина Задрич Матичевич открила пепелянка в кухнята на къщата си в хърватския град Меткович, докато вътре били шестгодишното ѝ дете и седеммесечното ѝ бебе. Тя твърди, че се е обадила на пожарникарите, но те отказали да дойдат да се намесят, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на портала Net.hr. „Пепелянка пълзеше по пода на кухнята ни“, каза тя и добави, че се е обадила на 112, след което е била свързана с пожарната служба на Меткович.

„Отказаха на майка с две малки деца с обяснението, цитирам: „Ние не работим със змии“, каза Задрич Матичевич. Тя казва, че е изпратила имейли и до Хърватската пожарна асоциация, но не е получила отговор.

„Може би не са задължени да действат по този начин по разпоредби или закон, но са задължени да излязат, когато човек е в непосредствена опасност. Ние бяхме“, посочи тя.

Междувременно тя публикува и снимка на пепелянката в социалните мрежи.

Пожарната отговори защо не е отишла

От пожарната служба на Меткович обясниха защо не са отишли ​​на мястото на инцидента. В отговора си заявиха, че съжаляват за ситуацията и че смятат, че дежурният служител е трябвало да обясни причините по-подробно.

„Пожарната служба в Меткович не е оборудвана, нито пък нашите пожарникари са обучени за гореспоменатите задачи, които също не са в компетенциите на пожарникарите“, се казва в отговора на звеното. Те обясняват, че Законът за пожарната безопасност и свързаните с него закони не предвиждат подобни интервенции, които включват и премахване на стършели, оси и други насекоми.

В резултат на това, казват те, пожарникарите не са длъжни да бъдат обучени или екипирани да ловят отровни змии и други животни.

Жената е била насочена към общинската полиция на град Меткович. ОЩЕ: Турист хвана змия вместо клон: Няколко инцидента с пепелянки в Словения