Румънският президент: Източният фланг на НАТО е заплашен от Русия

„Имаме същата заплаха на Източния фланг и в Арктика и зад тази заплаха стои Руската федерация“, заяви президентът Никушор Дан в понеделник, преди участието си в Европейската среща на върха, посветена на Арктическия регион във Финландия, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Думите му идват седмица след като в Румъния имаше опит за диверсия от страна на Русия, подобен на този в Лайпциг, Германия.

„Ние сме важна страна на Източния фланг и имаме същата заплаха на Източния фланг и в Арктика, разбира се, Русия стои зад тази заплаха. Тя включва атаки с дронове, атаки срещу критична инфраструктура, кибератаки, актове на саботаж", изброи Дан и припомни, че Румъния е част от Хелзинкския формат и ще бъде домакин на следващата среща на върха в началото на следващата година. ОЩЕ: След Германия опит за диверсия и в Румъния: Арестуваха руски гражданин

Важно е да се споделя опит със страните от Източния фланг

Същевременно той заяви, че страната ни има опит в Черно море по отношение на разминирането, събирането на разузнавателна информация и ситуацията с подводните кабели. „Важно е да споделяме опит със страните на Източния фланг, със страните на арктическата граница. Има и интересни икономически възможности.“

„В Румъния имаме експертиза в областта на минералите – и тяхната експлоатация и обработка – има сътрудничество между румънския и финландския геоложки институт по тази тема, а също така имаме експертиза в корабостроенето. Така че това е добър формат на сътрудничество, за да се привлекат инвестиции в Източния фланг и Арктическата зона“, добави Никушор Дан. ОЩЕ: След морския дрон до газов проект: Румънският президент се ядоса на Русия