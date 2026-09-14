Спънки пред сръбските студенти: Ще успеят ли да се регистрират за изборите?

Студентското движение в Сърбия е изправено пред спънки за регистрацията си за предстоящите парламентарни избори в Сърбия, научаваме от материал на хърватската медия "Индекс". Кампанията за събиране на подписи за студентската листа беше съпроводена с процедурни нарушения, тъй като въпреки по-ранните съобщения, не успяха да осигурят достатъчно нотариуси, които да заверят подписите, така че хиляди хора в Белград и в цяла Сърбия стояха на опашки с часове, чакайки подписите им да бъдат заверени.

На фона на това управляващата Сръбска прогресивна партия (СПС) и нейните бивши коалиционни партньори, социалистите (СПС), нямаха тези проблеми, тъй като вече са подали своите листи. Досега РИК е обявила само избирателната листа „Александър Вучич - Обединена Сърбия“.

Водачът на листата, настоящият сръбски президент Александър Вучич, се похвали, че за кратко време са събрани 170 000 подписа. „Само за три часа. Почти се разплаках. Благодаря ви, прекрасни хора на Сърбия! До крайната победа“, написа Вучич в Instagram.

В тази връзка членът на Съвета на Регулаторния орган за електронни медии (РЕМ), адвокат Родолюб Шабич, изрази съмнения относно твърдението на Вучич, че СНС е събрала 170 000 подписа за три часа, преценявайки, че това е „новина от сферата на научната фантастика или криминалеца“. Шабич обясни в предаването X, че това би означавало, че SNS проверява 60 000 подписа за един час и че 230-те нотариуси, регистрирани в Сърбия, ще трябва да проверяват по четири подписа в минута. ОЩЕ: Вучич: Ще подам оставка, но като се върна от САЩ

Студентите повеждат шествие за подписката

Движението на студентите покани гражданите да се присъединят към тях в шествие до централата на Републиканската избирателна комисия (РИК) на 14 септември и заедно да подадат подписи за предсрочни парламентарни избори в Сърбия, насрочени за 25 октомври.

„Ще носим подписите заедно, защото това е обща борба, както и победата. Ще се видим пред Ректората на Белградския университет на 14 септември в 17:00 часа“, заявиха студентите. ОЩЕ: Вучич се готви за избори: Шпионски софтуер срещу студентите в Сърбия

https://www.actualno.com/balkani/vuchich-se-gotvi-za-izbori-shpionski-softuer-sreshtu-studentite-v-syrbija-news_2635896.html