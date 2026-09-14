Македонски анализ в македонското издание "Фактор" с автор с инициали "Х. С." стигна до извода, че САЩ по-скоро нямат против ползването на старото име на страната. Сметки, които не отговарят нито на официалната позиция на Атина, нито на официалната позиция на Вашингтон - макар и тя да е в предишния мандат, но не е променяна от настоящия президент Доналд Тръмп. Югозападната ни съседка промени името си през 2019 г. в резултат на Преспанското споразумение и прие да се нарича Република Северна Македония, което заедно с Договора с България от 2017 г. й отвори пътя за членство в НАТО.

Припомняме също, че Преспанският договор беше подписан през 2018 г. през първия мандат на Доналд Тръмп. Американският президент тогава категорично подкрепи Преспанското споразумение от 2018 г. между Гърция и Северна Македония и го оцени като историческа стъпка за регионална стабилност.

Прави впечатление, че авторът на анализа тайнствено се крие зад инициалите си, което не вдъхва доверие в твърденията му, но и също така показва, че дори самият той не смее да застане открито зад думите си.

Няма логика

В анализа на Х. С. обаче се посочва, че "позицията на Държавния департамент по отношение на Македония остава, че Преспанското споразумение, Рамковото споразумение и други документи, приети с посредничеството на международната общност, трябва да бъдат приложени", но Вашингтон почти не е реагирал на вече редовното използване на името Македония, което македонските държавни служители непоколебимо заявявали.

Самото твърдение изглежда нелогично, тъй се посочва, че САЩ поддържа Преспанското споразумение, което именно доведе до смяната на името на страната.

Мицкоски няма против да го наричат северномакедонски премиер и не смее да каже само Македония пред света

От друга страна твърдението как държавните служители непоколебимо заявяват името Македония, ане Северна Македония, също не е вярно. Това е така, защото то се ползва само за вътрешна употреба, но за пример македонският министър-председател нарича държавата си в международни участия и изяви - "моята страна", "моята родина", а избягва конституционното име, поради риск от санкции.

Нещо повече - той нямаше против да бъде наричан северномакедонски премиер в едно от последните си интервюта за американската медия Breitbart. Издание - създадено от Стив Банън, т.нар. главен стратег на Тръмп през първия му мандат като президент. То е известно с крайнодясната си реторика и безогледната експлоатация на конспиративни теми. ОЩЕ: Няма драма да го наричат северномакедонски премиер: Мицкоски се подмазва на Тръмп в медията на Стив Банън