Сърбия тества оръжия срещу потенциална заплаха от своя съседка: Има и кучета роботи (ВИДЕО)

Сръбската армия (САР) проведе тактическото военно учение „Победител 2026“, където чрез бойни стрелби бяха демонстрирани бойните възможности и ефективността на някои от оръжията и военната техника, които арбията, въведени наскоро в оперативна употреба, включително въоръжени роботизирани системи („robodog“), предаде хърватската медия "Индекс". Сценарият на военното учение, проведено на полигона Пещер край Сйеница, според съобщенията, е предполагал предполагаемия отговор на военните части на агресията на потенциален противник, който „временно е окупирал югозападната част“ от държавната територия.

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На демонстративното учение на сръбските въоръжени сили, заедно с военното ръководство, присъства и сръбският президент Александър Вучич, който заяви, че целта на учението не е да се застрашат другите, а да се защити и опазят Сърбия.

„За всички е ясно, че никога не искаме да застрашаваме никого. Искаме мир и стабилност. Искаме да опазим и защитим собственото си небе и собствената си страна“, каза Вучич. „Целта на укрепването на сръбската армия е запазването на мира и стабилността“, добави той. Учението, обявено няколко месеца по-рано, се проведе само дни след като Вучич разпусна парламента и свика предсрочни парламентарни избори за 25 октомври. ОЩЕ: Глас от Хърватия: Сърбия се въоръжава с нападателни оръжия

Кучета роботи

На учението за първи път бяха показани кучета роботи, екипирани с картечници, револверни установки и „золи“, като според обяснението на офицера от Въоръжените сили те са предназначени първи да навлизат в непроницаеми и потенциално минирани обекти и по този начин да създават условия за нахлуване на специални части.

Дронове и ракетни установки

Представена беше и експлоатацията на дроновете "Komarac K2A" с "бойна глава с двойно действие". Показани бяха и две съвременни многоцевни ракетни установки "Vampir" и "Puls", които също са част от представения днес арсенал.

Над 2000 членове на Въоръжените сили участваха с над 500 „ключови единици военна техника“, с участието на сухопътни войски, военновъздушни сили, противовъздушна отбрана и специални части.

Учението демонстрира действието на разузнавателни самолети „Сена“ и „Врабац“, бойни полети с модернизирани изтребители МиГ-29СМ и използването на противоракетната система „HQ-17“, която действа на разстояние от 1,5 до 15 километра. ОЩЕ: Стратегия за роботизация и батальон от дронове: Вучич въоръжава Сърбия до зъби