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"Появиха се няколко глупаци": Сръбският патриарх обижда вярващите зад гърба им (ВИДЕО)

08 юни 2026, 14:40 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Патријарх српски Порфирије
"Появиха се няколко глупаци": Сръбският патриарх обижда вярващите зад гърба им (ВИДЕО)

Главата на Сръбската православна църква - патриарх Порфирий се изложи, наричайки вярващи с обидни думи, без да знае, че го снимат. Така сръбският патриарх се озова в светлината на прожекторите по време на церемонията по прощаване със Светия пояс на Пресвета Богородица, православна реликва, свързана с Дева Мария, става ясно от материеал на хърватската медия "Индекс".

Записът показва как патриархът прави обиден коментар за някои от вярващите. Макар и думите му да са част от неофициален разговор, говорейки за хората, които се приближават до него, Порфирий каза, че „от време на време се появяват някакви глупаци“.

Когато забелязал, че е сниман, прекъснал разговора и продължил да благославя събралите се вярващи, пише още хърватската медия. Видеото със сръбския патриарх се пресподеля в социалните мрежи. 

Не му е за първи път

Преди няколко години Порфирие също беше обект на критики, след като в социалните мрежи се появи видеоклип, в който той обижда длъжностно лице. Преди няколко години Порфирие също беше обект на критики, след като в социалните мрежи се появи видеоклип, в който той обижда длъжностно лице. ОЩЕ: Религията и политиката на Балканите: Докато Русия строи църква в Република Сръбска - Хърватия даде милиони за храм в Босна

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Сърбия обиди Сръбска православна църква патриарх Порфирий сръбски свят
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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