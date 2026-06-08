"Появиха се няколко глупаци": Сръбският патриарх обижда вярващите зад гърба им (ВИДЕО)

Главата на Сръбската православна църква - патриарх Порфирий се изложи, наричайки вярващи с обидни думи, без да знае, че го снимат. Така сръбският патриарх се озова в светлината на прожекторите по време на церемонията по прощаване със Светия пояс на Пресвета Богородица, православна реликва, свързана с Дева Мария, става ясно от материеал на хърватската медия "Индекс".

Записът показва как патриархът прави обиден коментар за някои от вярващите. Макар и думите му да са част от неофициален разговор, говорейки за хората, които се приближават до него, Порфирий каза, че „от време на време се появяват някакви глупаци“.

Когато забелязал, че е сниман, прекъснал разговора и продължил да благославя събралите се вярващи, пише още хърватската медия. Видеото със сръбския патриарх се пресподеля в социалните мрежи.

Ево и дуже верзије: pic.twitter.com/pc7Ezyw8SE — Blagoje Pantelic (@blagojepantelic) June 7, 2026

Не му е за първи път

Преди няколко години Порфирие също беше обект на критики, след като в социалните мрежи се появи видеоклип, в който той обижда длъжностно лице. Преди няколко години Порфирие също беше обект на критики, след като в социалните мрежи се появи видеоклип, в който той обижда длъжностно лице. ОЩЕ: Религията и политиката на Балканите: Докато Русия строи църква в Република Сръбска - Хърватия даде милиони за храм в Босна