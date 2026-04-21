Правителството в Румъния е пътник: Партия в коалицията оттегли подкрепата си

Румъния навлезе в политическа криза в понеделник след като Социалдемократическата партия реши да оттегли подкрепата си за премиера Илие Болоян, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Коалиционното правителство на Болоян от четири проевропейски партии се сформира преди 10 месеца след поляризиращи президентски избори в опит да изолира набиращата сила крайна десница, допълва "Ройтерс".

След вътрешна среща в Националлибералната партия, премиерът Илие Болоян обяви от своя страна, че ще продължи да упражнява мандата си. Той категоризира решението на Социалдемократическата партия да оттегли политическата си подкрепа като „напълно погрешно и напълно безотговорно“, отбелязвайки, че ще гарантира правителството.

Премиерът Илие Болоян, председател на НЛП, заяви във вторник, че в случай на оставка на министри от СДП и овакантяване на позиции, титулярите на другите портфейли ще поемат отговорността за тези министерства, отбелязвайки, че всяка вакантна позиция ще бъде временно заета от министър, който остава на поста си.

Рисковете за Румъния

Неосъществяването на по-нататъшни реформи до август би означавало Румъния да загуби около 11 милиарда евро от фондовете на ЕС за възстановяване и устойчивост, или приблизително половината от общото й отпускане от Брюксел.

Освен това трябва да подпише договори за отбрана на стойност 16,6 милиарда евро в рамките на новата инициатива на ЕС за превъоръжаване SAFE, пише "Ройтерс".