Ново нападение на мечка в Румъния: Трима в болница след безумна грешка

Трима чуждестранни туристи са били нападнати от мечка в една от най-популярните туристически зони в румънския окръг Арджеш – Трансфъгърашан. Двама португалци, мъж и жена на 62 и 53 години, и един украинец на 18 години, са се озовали в болница след инцидента. Двойката е с наранявания по ръцете, а младежът по единия крак.

Чужденците са пренебрегнали предупредителните знаци да стоят далеч от дивите животни. Португалската двойка искала да си направи селфи с мечката, докато украинецът се опитвал да я нахрани.

Местните медии цитират хотелиери в района на Трансфъгарашан, които казват, че тази година има повече туристи, които пренебрегват опасността. Въпреки цялата предоставена информация, вече има 9 инцидента в рамките на само две седмици.

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Предупредителните знаци за забраната за хранене на мечки са поставени през 2025 г. и въпреки че са написани на румънски и английски език, те се игнорират както от румънци, така и от чужденци.

В началото на годината министърът на околната среда Диана Бузоян съобщи, че се планира в Румъния да бъдат инсталирани хиляди километри електрически огради, за да се ограничат ситуациите, в които хората влизат в конфликт с диви животни.

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