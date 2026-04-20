Румъния навлиза в политическа турбуленция

Румъния вероятно ще влезе в период на политическа турбуленция, заяви президентът Никушор Дан в деня, в който най-голямата партия в управляващата коалиция – Социалдемократическата, ще решава на вътрешнопартиен референдум дали да остане в управлението.

Президентът коментира политическата ситуация на събитие, организирано от Академията за икономически изследвания в Букурещ, информира Аджерпрес.

„Вероятно ще влезем в политическа турбуленция, но има консенсус по Националния план за възстановяване и устойчивост. (…) Има консенсус, че Румъния има бюджет и ще остане в този бюджет и че Румъния ще запази финансовата си траектория“, каза държавният глава.

Никушор Дан посочи още, че няма да подкрепи правителство, в което участва партия Алианс за обединение на румънците.

Социалдемократическата партия (СДП), която е най-голямата в четирипартийната управляваща коалиция, организира днес в 17:00 ч. вътрешнопартиен референдум с въпрос "Смятате ли, че СДП трябва да оттегли политическата подкрепа за премиера Илие Боложан?

