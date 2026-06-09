Проектът на зетя на Тръмп в Албания е "благословия": Албанците не са съгласни с Еди Рама и са по улиците (ВИДЕО)

Оставка на премиера Еди Рама - в това вече се превърнаха протестите срещу мащабния инвестиционен проект в Албания на Джаред Къшнър, зетя на американския президент Доналд Тръмп. Вече 9 дни поред протестите набират сила и стават все по-големи - изключително множество от хора излиза по улиците и иска спиране на проекта. Интересен факт - самият Тръмп беше освиркан преди няколко часа, след като реши да се появи в първия домакински мач на "Ню Йорк Никс" от финалната серия за титлата в НБА срещу "Сан Антонио Спърс". След като "Никс" поведоха с 2:0, с две победи като гост в Тексас, "Спърс" се върнаха в серията с успех от 108:102.

🚨HOLY SHIT: The boos just happened AGAIN and Trump stops clapping as they get even LOUDER by the end of the clip.



This is humiliating. https://t.co/PIu9C7jO7X pic.twitter.com/0EHip5gDL0 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

Albania's anti-corruption protests hit Day 9.



Massive crowds filled central Tirana waving red Albanian flags and "Shqipëri e Re" (New Albania) banners.



Protesters are demanding PM Edi Rama's resignation.pic.twitter.com/UU2ViGI7I7 — Clash Report (@clashreport) June 8, 2026

"Това е благословия за страната - инвестиция от 4 млрд. евро за държава, която има 27 млрд. евро БВП". Това заяви Еди Рама при въпрос ще бъде ли реализиран в крайна сметка проектът. Рама все още не обръща внимание на призивите за оставка - Още: "Албания не е за продан" и "Не искаме като Дубай" срещу "доплувалите и пленени" от острова с планиран мега комплекс сем. Тръмп (ВИДЕО)

Albania’s PM Edi Rama on luxury resort project linked to Jared Kushner:



This is a bless for the country.



It has never been a question if this will go ahead or not. pic.twitter.com/yFYBxjHhre — Clash Report (@clashreport) June 8, 2026

Отзвук и в България

Снощи, в 18:30 часа беше проведен протест и в България заради случващото се - пред сградата на албанското посолство. Протестът е заради планираното изграждане на хотели на необитаемия остров Сазан и в защитената крайбрежна зона Вьоса-Нарта - влажна зона, дом на фламинго, тюлени и места за гнездене на морски костенурки в южната област Звернец.

"Вьоса-Нарта в Албания съчетава лагуна, море, река, гори, пясъчни дюни и влажни зони. Дом е на над 34 000 зимуващи водолюбиви птици, включително фламинго и пеликани, както и на десетки застрашени видове растения и животни. Районът е признат за ключова територия за биоразнообразието и е под специална защита заради изключителната си екологична стойност. Днес Вьоса-Нарта е изправена пред сериозна заплаха от мащабен луксозен туристически проект в района Пише Поро–Нарта. Проектът стана възможен след законодателни промени, които позволяват изграждане на туристически комплекси висока категория в защитените територии".

"Същевременно около инвестицията остават редица въпроси относно структурата на собствеността, участието на дружества с офшорни връзки, анонимни крайни собственици и земи, обект на дългогодишни съдебни спорове и оспорвани имотни права. Тези обстоятелства пораждат основателни обществени въпроси за прозрачността на проекта, защитата на обществения интерес и бъдещето на едно от последните диви крайбрежия на Адриатика. След изграждането на международното летище край Вльора, което също предизвика сериозни международни критики, много граждани и експерти предупреждават, че Вьоса-Нарта е под нарастващ натиск от мащабни инфраструктурни и туристически проекти", посочиха още организаторите на протеста.

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