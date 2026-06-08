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"Никой няма монопол върху името "Македония": Българско сдружение протестира срещу последните изяви на Мицкоски

08 юни 2026, 18:15 часа 428 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski﻿
"Никой няма монопол върху името "Македония": Българско сдружение протестира срещу последните изяви на Мицкоски

Сдружение "Потомци на бежанци и преселници от територията на Северна Македония и приятели" със съпредседатели проф. д.н. Спас Ташев, проф. д.н. Трендафил Митев и Илия Стояновски изразява своя решителен протест срещу системната практика на употреба на наименованието "Македония" в противоречие с конституционното име на държавата. Протестът е изпратен до канцлера на Германия Фридрих Мерц, до президента на Франция Еманюел Макрон, до министър-председателя на Северна Македония Християн Мицкоски и до българския държавен глава Йотова, премиера Радев и външния министър Велислава Петрова – Чамова.

Поводът са поредните публични изявления на Мицкоски след срещите му с Мерц и Макрон по време на срещата на върха в ЕС – Западни Балкани в черногорския град Тиват на 5 юни 2026 г., в които според авторите на протеста Република Северна Македония е представена като "Македония". ОЩЕ: Таен документ предлага нов модел за разширяване на ЕС: Ще ви изненада коя държава от Балканите негодува

Никой няма монопол върху името "Македония"

"Нашето сдружение защитава интересите на над 400 000 български и съответно европейски граждани с произход от днешна Република Северна Македония, които са част от повече от 1,3 милиона граждани на България с корени в географската област Македония. Подобна практика създава невярното внушение, че германският канцлер и френският президент толерират нарушение на международни споразумения и на официално поетите ангажименти на Република Северна Македония", пишат от сдружението.

Те напомнят, че Република Северна Македония обхваща едва 36% от географската област Македония. Останалите 64% се намират в държави-членки на Европейския съюз.

"Поради това никой политически лидер няма монопол върху името Македония и няма право да представя една част от географската област Македония като цяла Македония. Ето защо употребата на допълнителни географски и политически определения не е въпрос на предпочитание, а на точност, коректност и уважение към международните споразумения", пише още сдружението.

Какво ги безпокои?

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"Особено безпокойство в сдружението предизвиква обстоятелството, че след срещите си си с Мерц и Макрон - Мицкоски публично създава впечатление пред гражданите на Република Северна Македония, че позициите му по внушавания от него спор с България срещат разбиране и подкрепа от страна на водещи европейски лидери.

В същото време той продължава да използва конфронтационна реторика към гражданите на Северна Македония със съхранена българска идентичност, към България и към всички, които не споделят неговите възгледи. Това създава опасната илюзия, че езикът на противопоставянето е съвместим с европейските ценности и с процеса на присъединяване към Европейския съюз.

Очакваме канцлерът Мерц и президентът Макрон ясно да се разграничат от всякакви опити на властите в Скопие техните имена и международен авторитет да бъдат използвани за легитимиране на политически послания, противоречащи на духа на европейското право, международните споразумения и добросъседските отношения. Ако подобни интерпретации не отразяват действителното съдържание на проведените разговори, мълчанието би било възприето като съгласие с тяхната злоупотреба за поддържане на антибългарска реторика както във вътрешнополитически, така и в международен план.

Зачитането на поетите международни ангажименти, спазването на правата на човека и отказът от езика на омразата са основни условия за европейската интеграция, а не въпрос на политическа интерпретация. Ако тези условия не бъдат изпълнени, Европейският съюз няма да стане по-силен, а по-слаб, защото това ще насърчи формирането на нови разделителни линии вътре в самия Съюз. Европейската интеграция може да бъде устойчива и успешна единствено върху основата на върховенството на правото, добросъседските отношения и уважението към международните договори", се посочва още в протеста на сдружението. ОЩЕ: "Махнете се от пътя на страната": Опозицията в Скопие скочи на Мицкоски

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Западни Балкани Еманюел Макрон Република Северна Македония Християн Мицкоски Фридрих Мерц Спас Ташев Илия Стояновски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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