Купили сте имот в Гърция? Властта проверява хиляди сделки

Масови проверки на сделки за недвижими имоти започнаха гръцките власти. Освен за нередности, се проверява и произходът на парите по сделката.

Данъчната администрация в Гърция започва проверка на около 6000 сделки с имоти, за които има съмнения за нарушаване на закона. През първото тримесечие на годината приходите от данъка върху прехвърлянето на имоти са се увеличили с 14%, което показва засилена активност на пазара, посочват данъчните инспектори.

Институциите ще изискват при проверките данни за произхода на средствата за закупуване на имота, както и за банковите транзакции по сделката. В Гърция плащанията в брой над 500 евро са забранени.

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Особено внимание се обръща на сделки, извършени чрез близки роднини, с цел избягване на по-високо данъчно облагане.

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Проблем за чужденците

На този фон от пътната полиция съобщават, че има ограничения за чужденците, които управляват автомобили с чуждестранна регистрация, тъй като притежаването на имот в Гърция не дава право на чужденците да шофират постоянно автомобили с чужда регистрация. При проверка те трябва да докажат, че не живеят постоянно в Гърция.

Проверяващите органи изискват документи за собственост на имоти в чужбина и доказателства за плащане на битови разходи по тях поне 6 месеца. Тези, които живеят постоянно в Гърция, не могат да управляват автомобил с чужда регистрация повече от 6 месеца.

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