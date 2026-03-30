Правителството на Гюров:

Прищина се срути: Вижте какво се случи с улица в Косово (ВИДЕО)

30 март 2026, 17:47 часа 292 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Участък от улица „Малуш Косова“ в косовската столица Прищина се е срутил, причинявайки голяма яма, хаос в движението и сериозни смущения за жителите в тази част на града, предаде Анадолската агенция. Изображенията от мястото на инцидента показват голяма дупка, която е повредила значително пътната конструкция и е затруднила движението на превозни средства и пешеходци.  

Близо до тази дупка са забелязани и преминаващи граждани. Тази част от столицата на Косово е значително урбанизирана с високи сгради през последните години. Общинските власти все още не са се изказали по този случай.

Проблеми с водата

Регионалната компания за водоснабдяване в Прищина съобщи, че водоснабдителната мрежа също е прекъсната поради свлачището, допълва македонската медия "Булевар".

В резултат на това водоподаването е прекъснато на няколко улици, включително на улиците „Мехмет Шпенди“, „Бислим Ислами“, „Дон Стефан Курти“, „Кири“, „Агим Продани“, „Имер Бютичи“ и „Висар Тачи“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Водата ще бъде достъпна отново след пълното отстраняване на повредата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Косово свлачище Прищина
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес