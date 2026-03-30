Прищина се срути: Вижте какво се случи с улица в Косово (ВИДЕО)

Участък от улица „Малуш Косова“ в косовската столица Прищина се е срутил, причинявайки голяма яма, хаос в движението и сериозни смущения за жителите в тази част на града, предаде Анадолската агенция. Изображенията от мястото на инцидента показват голяма дупка, която е повредила значително пътната конструкция и е затруднила движението на превозни средства и пешеходци.

Близо до тази дупка са забелязани и преминаващи граждани. Тази част от столицата на Косово е значително урбанизирана с високи сгради през последните години. Общинските власти все още не са се изказали по този случай.

🚧 Një pjesë e madhe e asfaltit në rrugën “Malush Kosova” në kryeqytetin Prishtinë është shembur, duke krijuar një gropë të thellë dhe të gjerë me dhjetëra metra që mund të paraqesë rrezik për këmbësorët dhe automjetet

Проблеми с водата

Регионалната компания за водоснабдяване в Прищина съобщи, че водоснабдителната мрежа също е прекъсната поради свлачището, допълва македонската медия "Булевар".

В резултат на това водоподаването е прекъснато на няколко улици, включително на улиците „Мехмет Шпенди“, „Бислим Ислами“, „Дон Стефан Курти“, „Кири“, „Агим Продани“, „Имер Бютичи“ и „Висар Тачи“.

Водата ще бъде достъпна отново след пълното отстраняване на повредата.