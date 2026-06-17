Прокуратурата в Скопие поиска задържане под стража за подпалвача на автомобилите на българското посолство

Прокуратурата в Скопие поиска задържане под стража за 44-годишен жител на града, заподозрян за умишления палеж на два дипломатически автомобила на българското посолство, извършен на 15 юни около обяд в центъра на македонската столица, пише БГНЕС. Срещу него е започнато производство за престъпление от Наказателния кодекс. Мъжът е заподозрян, че е създал опасност за живота и здравето на хората, както и за имущество в големи размери.

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В деня на палежа той излязъл от дома си, качил се на автобус и пристигнал в центъра на Скопие. От бензиностанция в близост до посолството напълнил бензин в пластмасова бутилка. След това пресякъл улицата, приближил се до двата паркирани автомобила, залял ги с бензин и ги запалил със запалка. Веднага след това напуснал мястото.

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Прокуратурата посочва като основание за исканата мярка вида, характера и тежестта на престъплението. Отчетено е, че палежът е извършен срещу два дипломатически автомобила по обяд, в центъра на Скопие, в район с интензивно движение на хора и автомобили. Прокурорът е преценил, че са налице очевидни обстоятелства за определяне на мярка „задържане под стража“, и е предложил на съда тя да бъде наложена за обезпечаване на производството.

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