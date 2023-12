Протест и гладна стачка заради победата на Вучич в Сърбия (ВИДЕО)

Коалицията обяви, че повече от 40 000 души, които не пребивават законно в сръбската столица, са били качени с автобуси, за да гласуват да управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) на Александър Вучич, съобщи телевизия N1. Според сръбското законодателство сръбските граждани могат да гласуват само в регистрираното си място на пребиваване.

Още: Германия: Изборните манипулации в Сърбия са неприемливи

"Сърбия срещу насилието" поиска и преглед на избирателните списъци. От щаба на коалицията обявиха след приключването на изборния ден са документирани над 450 случая на нарушения на избирателния процес.

The opposition bloc Serbia Against Violence, which disagrees with the election results in #Belgrade, demanded that the local election commission annul the results of the vote, refused to leave the commission building until their demands were met and went on hunger strike. pic.twitter.com/xpn3FSYTNn