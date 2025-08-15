Усмивки и поздрави - все едно няма война: Тръмп посрещна топло Путин в Аляска (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин току-що се присъедини към американския президент Доналд Тръмп, който го чакаше във военната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска, където самолетите им кацнаха малко по-рано. Двамата мъже просто се ръкуваха дълго и размениха няколко думи, всички усмихнати, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde. Според "Ал Джазира" ръкостискането между двамата е продължило няколко секунди. Предстои двамата да обсъдят края на войната в Украйна и постигането на мир.

Без отговори

Тръмп и Путин не отговориха на въпроси на присъстващи журналисти, докато позираха за снимки.

Двамата лидери преминаха към червения килим, постлан за тях - който се свързва от всяка равнина и се среща в средата, допълва BBC.

Усмивки и любезности: Най-топлият прием

"Ал Джазира" допълва, че двамата са преминали през въпросния килим, усмихвайки се и разговаряйки. ОЩЕ: Тръмп пред Fox News: Ако срещата с Путин не мине добре, ще си тръгна

This is the first meeting between the U.S. and Russian presidents since 2021



After the meeting at the airport in Alaska, they got into the American leader's car together.



The last time Putin was in the U.S. was 10 years ago. pic.twitter.com/FQEV5RrRWZ — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Изглежда, че имаха приятелски, но оживен разговор, тъй като президентът в един момент се пресегна и потупа горната част на ръката на Путин, докато те отново се разтърсиха, пише BBC. Това очевидно е топлият прием, на който руснаците се надяваха – лидер, който беше осъден от предшественика на Тръмп, Джо Байдън, сега е посрещнат на американска земя с усмивки и привидно непринуден разговор.

Малко насаме

След като стана ясно, че няма да са сами на преговорите - от британската медия повдигат въпроса дали двамата мъже ще споделят пътуване с лимузина до тяхната заседателна зала, което се случи.

Това е кратък шанс за двамата мъже да останат сами преди срещата им трима на трима, придружени от топ помощници, допълва още BBC.ОЩЕ: Няма да са само двамата: Ето кой още ще е на срещата Тръмп - Путин (ВИДЕО)