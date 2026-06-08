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Провокация в небето: Турция тормози самолета на военния министър на Гърция

08 юни 2026, 9:48 часа 309 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Провокация в небето: Турция тормози самолета на военния министър на Гърция

Според съобщения в гръцки и кипърски медии, турски военни самолети и авиодиспечери в окупирания от Турция Северен Кипър са тормозили самолети, превозващи гръцки и европейски служители на отбраната, пътуващи към Кипър в неделя, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е включвал военен самолет, превозващ гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, както и самолети, превозващи министрите на отбраната на Франция и Нидерландия, се казва в съобщенията.

Как са тормозили самолетите?

Според съобщенията, радиовръзката със самолета е била прекъсната от диспечери, действащи от летище Ерджан в контролираната от Турция северна част на острова. Съобщава се, че два турски изтребителя F-16 също са излетели от района и са проследили правителствения самолет, превозващ европейски служители, докато той се е приближавал към Кипър, като същевременно е поддържал дистанция, пише още гръцкото издание.

Преди важно споразумение между Кипър и Франция 

Инцидентът се е случил часове преди Кипър и Франция да подпишат Споразумение за статута на силите (SOFA) в понеделник - споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, установяващо правната рамка, регулираща присъствието на френски военен персонал на острова. Споразумението трябваше да бъде подписано в Никозия от кипърския министър на отбраната Василис Палмас и френския му колега Катрин Вотрен. ОЩЕ: Гръцкият кошмар се завърна: Нов опасен инцидент между Турция и Гърция

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Турция Кипър Гърция самолети Никос Дендиас
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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