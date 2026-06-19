Пътувате ли на море в Хърватия: Имайте предвид трафика

Ако пътувате на море в Хърватия трябва да имате предвид трафика, който по данни на хърватската медия "Индекс" е засилен към морския бряг. Съобщава се за забавяния поради по-високата гъстота на трафика по градските пътища, околовръстните пътища, както и в работни зони и заради временна регулация на движението, особено по Истрийския Y между възел „Учка“ и тунела и по няколко участъка от магистралите Лика (DC1) и Адриатическо море (DC8).

Необходими са допълнително внимание и търпение, препоръчват хърватските власти.

Извънредни пътнотранспортни събития в Хърватия

Медията обръща внимание и на някои извънредни пътнотранспортни събития.

Сред тях е пътнотранспортно произшествие на магистрала А6 между кръстовището Чавле и кръстовището Киковица (76+500 км) в посока Загреб. Ограничението на скоростта е 60 км/ч, в едната лента

Трафикът е натоварен на входа на магистрала А1 в Лучко, а движението в посока морето е забавено на някои участъци до възел Босилево 2, а опашката от превозни средства на пункта за таксуване Лучко в посока Загреб е дълга 1 км.

Опашката на околовръстния път на Загреб (A3) при подхода към пункта за таксуване Лучко от посока Бузина е дълга 5 км.

Поради масло по пътното платно на DC23 в Дуга Реса, ограничението на скоростта е 30 км/ч. ОЩЕ: Затворен курорт и проблеми с трафика в Гърция