Нарочно ли се провали: Скопие загуби 60 млн. евро за Коридор 8

Северна Македония остана без европейска субсидия от около 60 милиона евро, предназначена за изграждането на третия участък от железопътния Коридор 8 до България, съобщи македонската медия nacionalno.mk. Средствата от програмата IPA на Европейския съюз бяха загубени, тъй като не беше сключен навреме договор с изпълнител за изпълнение на строителните работи. Това е последният участък от железопътната линия, който трябва да свърже Македония с българската граница.

Въпреки че европейската субсидия е загубена, правителството търси алтернативен начин за продължаване на проекта чрез вече осигурените заеми от европейски финансови институции, гласи още материалът.

Междувременно Северна Македония и България отново засилват разговорите за изграждането на трансграничния железопътен тунел, който трябва да бъде ключовата връзка между двете страни, пише още медията.

Нарочно ли ги загуби?

Ненавременното сключване на договор буди съмнение, че Скопие нарочно се проваля по отношение на Коридор 8, който югозападната ни съседка протака в полза на Коридор 10 със Сърбия.

Съперничеството между двата коридора не е от сега. В началото на април имаше споразумение между Белград, Скопие и Будапеща срещу Коридор 8. Става въпрос за тристранно споразумение между националната държавна товарна железопътна компания на Сърбия Srbija Kargo с товарните железници на Унгария и Северна Македония, съобщи платформата за железопътни новини Railmarket.

Официалната версия бе синхронизиране на железопътните товарни превози между Централна Европа и Балканите, но не е тайна за никого, че висококапацитетната линия ще даде коридор на транзита между Китай и Европа, или така нареченото китайско карго.

Предвид сръбското влияние в югозападната ни съседка, констатирано в последния доклад на Европейския парламент, не е случайно и че Скопие пренасочва Коридор 8 в полза на Белград.

В началото на април тази година една единствена препоръка на ЮНЕСКО за Северна Македония по маршрута Требенища-Кяфасан от Коридор 8 беше достатъчна, за да може страната да го преразгледа. ОЩЕ: Коридорът с България остава на заден план: "Добри новини" от Скопие за китайското карго