Затворен курорт и проблеми с трафика в Гърция

На Халкидики в Гърция днес затвориха цялата плажна ивица около Никити – добре известно на българите курортно място на втория ръкав - Ситония. Поради спукване на отводнителна тръба водата е замърсена и санитарните власти не позволяват на туристите да се къпят в морето, редава БНР. Никити е прочут с красивите си плажове, незастроени и диви. При помняме, че през 2018 г. Никити пострада от силни наводнения след проливни валежи от дъжд.

Има проблеми с трафика днес в Гърция. Пътната полиция информира пътуващите през Серес за Халкидики и Кавала, че има наводнение по пътната мрежа в град Нигрита. Още: България и Гърция сред лидерите в ЕС по най-чиста морска вода След проливни дъждове на места е невъзможно да се премине с лек автомобил.Осигурен е обходен маршрут, който удължава времето за пътуване.

В района на град Ламия по магистралата Солун - Атина се извършват строителни дейности. Движението се осъществява само в една лента.Поставена е временна сигнализация. Днес вече има задръствания поради засиления трафик. Шофьорите са призовани от властите да проявят търпение и да спазват указанията на властите, за да се избегнат инциденти. Още: Какво да правим, ако ни ухапе отровната риба Лагокефал в Гърция