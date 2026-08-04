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Сянка върху делото на Ива Михайлова: Медии в РСМ обвиняват български депутати в незаконно преминаване на границата

04 август 2026, 13:53 часа 795 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Кръстьо Врачев
Сянка върху делото на Ива Михайлова: Медии в РСМ обвиняват български депутати в незаконно преминаване на границата

Македонски медии твърдят, че двама български депутати от проруската партия "Възраждане" в лицето на Кръстьо Врачев и Ангел Георгиев са влезли незаконно в Република Северна Македония, предаде "Телма". Твърди се, че въпросните политици са имали едногодишна забрана за влизане на в югозападната ни съседка от миналия август. Двамата депутати потвърдиха със снимки, публикувани във Facebook, че са в съдебна зала, съобщи 4news.mk.

Въпреки забраната, македонската медия твърди, че двамата депутати са успели да преминат границата и да влязат в съдебната зала в Кочани.

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви, че не споделя данни за влизане и излизане на лица по искане на трети лица; такава информация се предоставя изключително по искане на компетентен държавен орган в съответствие със закона или на самото лице за негови лични нужди, пише "Независен".

Припомняме, че през февруари 2023 г. трима български граждани, сред които и депутатът от „Възраждане“ Ангел Георгиев, получиха 3-годишна забрана за влизане в страната след инцидент на граничния пункт „Деве баир“, но към момента тази забрана би трябвало да е изтекла. 

Сянка върху делото на Ива Михайлова

Темата за евентуалното незаконно влизане на депутатите от България, се превърна в дъвка за македонските медии, които не пропускат да очернят България.

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Въпросът обаче хвърля сянка върху делото с Ива Михайлова, която има нужда от лечение в България, но македонските власти не й разрешават да напусне страната. 

Вместо от собствената си съдебна система - македонските медии, които нямат демократични рецептори, се възмущават, че българските депутати са използвали присъствието си, за да критикуват съдебната система на страната и да изпратят послание до Европейския съюз, че държавата тормози момиче, което се самоопределя като българка.

"Интересно е какво се случи след публикацията ми за делото срещу 23-годишната българка Ива Михайлова? Вместо някой в Република Северна Македония да отговори на въпросите, които поставих за съдебния процес, част от медиите решиха да говорят… за мен и за Ангел Георгиев. Не за процеса. Не за доказателствата. Не за свидетелите. Не за експертизите. Не за  едно младо момиче, а за мен. Защо? Защото фактите са неудобни", коментира от своя страна депутатът Кръстьо Врачев в социалната мрежа.

Пиар от страна на "Възраждане"

Дали депутатите от проруската партия "Възраждане" не си правят пиар на гърба на Ива Михайлова и какво реално могат да направят те в нейна подкрепа -  това е съвсем отделен въпрос.

Факт е обаче, че казусът с българското момиче е хуманитарен, тъй като вече месеци наред тя е блокирана в Северна Македония без право на лечение и напускане на страната след тежка катастрофа.  ОЩЕ: Македонските власти отказват на младо момиче лечение у нас, взеха документите ѝ

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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