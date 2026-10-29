"Вие заслужавате гумени куршуми": Думи на депутат от Албания за малко да предизвикат масов бой в парламента

Думи на бившия албански президент и лидер на основната опозиционна партия в Албания Сали Бериша предизвикаха напрежение в парламента на страната и за малко да се стигне до бой и заседанието беше прекратено, става ясно от материал на албанската телевизия Top Channel. Поводът за думите му бяха ученическите протести в Албания, безредиците и изпорзването на насилие от страна на органите на реда.

Кой заслушава гумени куршуми?

"През изминалата седмица и дни Тирана стана свидетел на най-голямото варварство срещу албанската младеж, варварство по време на никаква инвазия. По улиците на Тирана кости бяха счупени, черепи бяха напукани, най-жестоките средства бяха използвани срещу младите хора. Тези парламентаристи, които виждате тук, са по-големи престъпници от тези, които чупят кости и чупят черепи. Те заслужават сълзотворен газ, гумени куршуми, напукани черепи, счупени кости", каза Бериша.

Взеха му думата

Председателят на парламента Нико Пелеши го прекъсна и каза, че това е призив за насилие. "Отказана ви е думата. Вие призовахте за насилие от залата на събранието. Нямате право да говорите до края на деня", каза той. След това Пелеши прекъсна заседанието поради напрежение, създадено от опозицията.

Опозицията блокира подиума

Опозицията веднага блокира подиума, докато лидерът на Демократическата партия Сали Бериша беше още там.

Напрежение в парламента беше забелязано по време на прекъсването на пленарното заседание, където депутатите от Демократическата партия Бленди Химчи и Герта Бардели се опитаха да се изкачат по стълбите, за да се приближат до председателя на парламента Нико Пелеши, но бяха спрени от гвардията. ОЩЕ: Напрежение и в Албания: Младежи хвърляха коктейли "Молотов" по полицията (ВИДЕО)