Вучич падна, но сателитите му в Черна гора и региона остават

Режимът на Александър Вучич, с победата на Студентската листа на неделните избори в Сърбия, беше свален след почти десетилетие и половина управление, а основният въпрос в региона сега е какви отношения ще изгради новото сръбско правителство със съседните държави, особено с Черна гора, която въпреки многобройните обструкции от най-близкото си обкръжение, достигна до фоайето на Европейския съюз, пише черногорският вестник "Победа" в свой материал.

Чествайки изборната си победа, лидерът на Студентската листа Илия Сърданович от Белград онзи ден подчерта необходимостта от рестартиране на отношенията с официална Подгорица на принципа на добросъседските отношения, а изпълнителният директор на Регионалната академия за развитие на демокрацията Балша Божович вижда в това добра възможност, която страната ни трябва да използва в края на процеса на европейска интеграция.

"Очаквам новото правителство да не пречи на европейската интеграция на Черна гора", каза Божович в изявление за „Победа“.

Подобни очаквания споделя и Драган Веселинов, пенсиониран професор във Факултета по политически науки в Белград и бивш министър в сръбското правителство. "Очаквам голяма подкрепа от Белград за Черна гора по пътя ѝ към Брюксел", каза той.

Сателитите на Вучич на Балканите

Божович вижда добра възможност във факта, че както смята, падането на режима в Сърбия ще успокои и „сателитите на Вучич в Черна гора“. Тук, както той обяснява, той има предвид предимно настоящия председател на парламента на Черна гора Андрия Мандич, лидерите на Демократическата народна партия и „Свободна Черна гора“ Милан Кнежевич и Владислав Дайкович, части от демократите и дори първия човек на Гражданско движение УРА, Дритан Абазович.

"Те заговорничиха с Вучич и му помогнаха да възпрепятства Черна гора по всякакъв възможен начин и да се намесва във вътрешните ѝ работи. В този смисъл ще дойде период, когато Черна гора ще може, в този последен етап на интеграция, да се посвети на тази работа и реформи", смята Божович.

Той обаче предупреждава, че не трябва да забравяме, че Вучич, макар и формално свален от власт, все още е на власт и ще управлява Сърбия, докато не се сформира ново правителство, което все още не е направило дълбоки промени в системата.

"Не забравяйте, че някои политици в Черна гора също бяха част от този режим. И не само в Черна гора. Има и „Сръбска листа“ в Косово, Милорад Додик в Босна и Херцеговина и Зоран Янкович в Любляна. Така че, този режим имаше своите пипала навсякъде в региона и не може да падне само в Сърбия, а трябва да падне навсякъде в региона", смята Божович. ОЩЕ: "Ерата Вучич приключи, но свърши ли великосръбският шовинизъм?": Иван Николов след вота в Сърбия