"Никой не се обади": Вучич отговори дали някой го е разубеждавал за гражданска война в Сърбия

Водачът на листата на „Единна Сърбия“ Александър Вучич отрече днес да е планирал насилие в изборната нощ, както и да се е отказал от него след обаждане от чужбина, както съобщи британското издание The Times на база свои източници. Вучич заяви на конференцията на Сръбската прогресивна партия, че като лидер на листата на „Единна Сърбия“ е провел среща с всички полицейски началници и им е казал, че – ако загуби изборите, ще признае поражението си в същата секунда, а ако спечели – няма да позволи на някой да открадне тази победа, пише сръбската медия "Данас".

"Никой не се обади"

„Никой не се обади“, каза Вучич, който заяви още, че е провел „първия разговор с чужденец“ около 23:15 ч., когато бившият унгарски премиер Виктор Орбан му се обадил, а след това е разговарял и с френския президент Еманюел Макрон и някои други приятели, а два дни по-късно и с председателя на Европейския съвет Антонио Кост.

Признал е победата на студентите

Според него, в изборната нощ резултатите са дошли първо от малките избирателни секции, според които водената от него листа е била водеща, но когато е видял стратифицираната извадка от гласоподавателите, е заключил, че убедително са загубили най-напред в Белград и Войводина, т.е. че разликата в гласовете е много по-голяма.

Той смяташе, както заяви, че е безсмислено да се броят допълнителни гласове и да се поддържа напрежение, поради което около 21:30 часа реши да признае изборното поражение и да поздрави политическите си опоненти, вярвайки, че това е достатъчно, за да могат рационалните, сериозни и отговорни хора да поемат отговорност, да се радват и да направят това, за което са участвали в изборите. ОЩЕ: Вучич е бил готов на гражданска война, за да опази властта - и се е отказал