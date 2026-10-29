Голямо срутване в Кападокия: Загинаха туристи (ВИДЕО)

В четвъртък се срутиха емблематичните природни скални образувания в историческата турска област Кападокия. Става въпрос за скалните образувания "Комин на феите", предаде турският вестник Daily Sabah. Инцидентът стана близо до входа на музея на открито Гьореме в Кападокия и причини жертви, съобщиха местни медии. Според NTV, след срутването на мястото на инцидента са били изпратени медицински и спасителни екипи.
Броят на ранените все още не е потвърден. Допълнителни подробности за жертвите и обстоятелствата около инцидента не бяха налични веднага. Според вестник „Милиет“, цитиран от беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA, също съобщи за загинали и ранени, но все още няма точен брой.
⚡️Rock collapses near tourists in Cappadocia Huge boulders came crashing down in an area near the entrance to the popular Göreme tourist complex in Turkey. According to the newspaper Milliyet, there are fatalities and injuries. Göreme is a historic monastic complex featuring Byzantine frescoes dating from the 4th to the 13th century. It was added to the UNESCO World Heritage List in 1985.— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026
Срутване имаше и миналата година
Припомняме, че подобно срутване имаше и през септември 2025 г., но тогава нямаше жертви, според turkiyetoday. Тогава имаше частичното срутване при парцел номер 582 в централната част на област Гьореме през сутрешните часове. Скални фрагменти са били разпръснати в околността след структурното разрушаване на геоложката формация. ОЩЕ: Над 168 000 туристи са посетили Кападокия през март