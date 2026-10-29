Ударени кораби край България:

Голямо срутване в Кападокия: Загинаха туристи (ВИДЕО)

29 октомври 2026, 15:53 часа 1111 прочитания 0 коментара
Снимка:
Голямо срутване в Кападокия: Загинаха туристи (ВИДЕО)

В четвъртък се срутиха емблематичните природни скални образувания в историческата турска област Кападокия. Става въпрос за скалните образувания  "Комин на феите", предаде турският вестник Daily Sabah. Инцидентът стана близо до входа на музея на открито Гьореме в Кападокия и причини жертви, съобщиха местни медии. Според NTV, след срутването на мястото на инцидента са били изпратени медицински и спасителни екипи.

Броят на ранените все още не е потвърден. Допълнителни подробности за жертвите и обстоятелствата около инцидента не бяха налични веднага. Според вестник „Милиет“, цитиран от беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA, също съобщи за загинали и ранени, но все още няма точен брой.

Срутване имаше и миналата година

Припомняме, че подобно срутване имаше и през септември 2025 г., но тогава нямаше жертви, според turkiyetoday. Тогава имаше частичното срутване при парцел номер 582 в централната част на област Гьореме през сутрешните часове. Скални фрагменти са били разпръснати в околността след структурното разрушаване на геоложката формация. ОЩЕ: Над 168 000 туристи са посетили Кападокия през март

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Срутване Турция жертви Кападокия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес