Румъния е загубила над 500 млн. евро заради България

Над 500 милиона евро фискални приходи е загубила Румъния през 2025 г. заради нелегалния пазар на цигари, съобщава телевизия Диджи 24.

Изданието отбелязва, че основният източник на този тип продукти през изминалата година е била България.

През ноември 2025 г. черният пазар на цигарите е нараснал с 3 процентни пункта, достигайки 12,6% от общото потребление, в сравнение с 9,6% през септември. Това е най-високото ниво, регистрирано за последните 6 години.

Още: 740 евро заплата: Румънците обедняват все повече

Това сочат данните от проучване на компанията "Новъл Рисърч", цитирано от телевизията.

Ръст на незаконната търговия и ролята на България

Расте средното ниво на незаконната търговия с цигари през 2025 г. - 10,6% в сравнение с 9% през 2024 г. Това е най-големият годишен ръст от 2014 г. насам, показва проучването.

Източник: Агенция Митници

"През ноември се отчита увеличение на незаконната търговия в почти цялата страна. Най-значителното увеличение с над 10 процентни пункта е установено в западната част, която е най-силно засегнатата от черния пазар с дял от 20,8%", коментира генералният директор на "Новъл Рисърч" Мариан Марку, цитиран от Аджерпрес.

Още: След десетилетия съревнование: С еврото България победи Румъния

По думите му в Букурещ и съседния окръг Илфов този дял е 14,6%, а увеличението е с над 8 процентни пункта.

"От гледна точка на произхода на продуктите, първият източник за черния пазар в Румъния остава България с над 30%, макар тя да бележи спад с 5,1 процентни пункта. Делът на продуктите, идващи от Република Молдова, е нараснал с 5,4 процентни пункта до 23,8%", посочи Марку, цитиран от БТА.

Според него за цялата 2025 г. средният годишен дял на продуктите, идващи от България, възлиза на 31,4%, отчитайки растеж от 10,1 проценти пункта спрямо 2024 г. За продуктите от Молдова този дял е 17,3%, отчитайки спад с 3,7 процентни пункта.