"Рецензент и проверител на изказвания": Македонското МВнР намеква, че София третира Муцунски като ученик

Македонското външно министерство намекна, че София третира Тимчо Муцунски като ученик, наричайки българското МВнР рецензент и проверител на политическите му изказвания. Поредната полемика между България и Република Северна Македония започна след твърдения на външния министър на югозападната ни съседка Муцунски, че влиятелни държави от ЕС са инициирали среща между него и Георг Георгиев, но София не е отговорила положително.

Отговорът на България

Разбира се, това твърдение предизвика отговор от България. Българското МВнР изрази дълбоко разочарование от продължаващия неконструктивен подход на официално Скопие и липсата на откритост в комуникацията с обществеността.

"За пореден път министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония говори за „инициатива на по-големи и по-влиятелни държави членки на ЕС“ за организиране на среща между министрите на външните работи на България и Северна Македония. Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения", посочват от външното ни министерство.

Междувременно България напомня, че европейският консенсус от 2022 г. е приет с пълно единодушие от всички държави членки на ЕС, както и от самата Република Северна Македония.

"В този смисъл, за пореден път обръщаме внимание, че диалогът е институционален между страната-кандидат и ЕС. Единствено и само от Скопие зависи изпълнението на всички разписани в консенсуса мерки", посочва още външното ни министерство.

МВнР на РСМ само позиционира Муцунски като ученик

Днес Македонското външно министерство призова българските институции да се ръководят от принципите на добросъседство, взаимно уважение, далновидност и институционална комуникация, принципи, които, както се посочва, представляват и фундаментални европейски ценности и стандарти, предаде македонската медия "360 степени".

От външното министерство на Северна Македония изразиха съжаление, че "тази институция все повече се позиционира като проверител на изявления на македонски политически представители, вместо като партньор в съдържателен и европейски ориентиран диалог".

„Защото Европа се изгражда с доверие и резултати, а не с етикети и политически квалификации", се добавя към реакцията.