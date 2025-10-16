Режимът на Вучич заплашва журналистите и българоезичните медии

Българоезичните медии и български журналисти не са защитени от законите в Сърбия, които важат само на хартия и не се прилагат на практика. Тази реалност беше подчертана на конференцията „Обществено информиране на български език“, проведена в Димитровград, където участниците отправиха сериозно предупреждение за растящите рискове, предаде БГНЕС. Основните предизвикателства пред медиите днес са политическият натиск, заплахите срещу журналисти и техните семейства, както и липсата на сигурност.

Главният редактор на двуезичния портал „Far“ Петър Виденов заяви, че неговият екип е подложен на постоянни заплахи и обиди от политици и влиятелни бизнесмени, а в последно време е бил обект и на незаконно дигитално наблюдение.

Освен въпросите за сигурността, участниците обсъдиха как да се постигне реално прилагане на новото законодателство, как да се осигури устойчиво финансиране на медиите и как гражданите, които консумират съдържание на своя майчин език, да получават качествена и обективна информация без политически натиск.

Правото на информация на майчин език

„За ОССЕ спазването на човешките права, включително правото на информация на майчин език, е основен стълб на демокрацията“, заяви Доминик Тиери, ръководител на медийния отдел на мисията на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа в Сърбия. Той подчерта, че политиците трябва да се въздържат от натиск и заплахи срещу журналисти и медии, а физическата им сигурност е задължение на държавата“.

Конференцията беше организирана съвместно от медийния отдел на ОССЕ в Сърбия и портала „Far". Сред участниците бяха представители на Министерството на информацията и телекомуникациите, Националния съвет на българското национално малцинство, международни организации, медийни експерти и журналисти.