Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че когато слуша интервюта със сръбския президент Александър Вучич, понякога не е сигурна дали става въпрос за един човек или за няколко. Според нея, някои твърдения се чуват в Москва, а съвсем различни - в интервюта от „други географски точки“, съобщава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на N1 Сърбия.

Все пак тя остави възможността „медиите да са изопачили нещо“, но смята, че в такъв случай трябва да има обяснение от компетентната пресслужба на президента на Сърбия, която да изясни дали всичко е цитирано правилно.

Какъв й е проблемът?

Всичко започна с въпрос за неотдавнашното изявление на Вучич, че купувачите на боеприпаси, произведени в Сърбия, могат да правят с тях каквото си искат.

Захарова припомни, че Москва многократно, дори на най-високо ниво, е получавала уверения от сръбското ръководство, че износът на боеприпаси е под строг контрол и че тези продукти „няма да бъдат доставяни в Украйна“, за да не ги използва Киев срещу руски войници.

„Само ще ви напомня кои са тези войници. Това са войници, които принадлежат към въоръжените сили, които многократно са се оказвали на помощ, исторически и в съвременен период, именно на приятелския сръбски народ“, каза Захарова. ОЩЕ: "Всички държави се готвят за евентуална война с Русия, включително Сърбия"