Заместник-кмет катастрофира в мечка в Северна Гърция

02 юни 2026, 11:15 часа 537 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Заместник-кметът на гръцкия град Дескати е успял да се измъкне на косъм в понеделник след като колата му е блъснала мечка, опитваща се да пресече пътя на магистрала Егнатия, Северна Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Мъжът не е пострадал от сблъсъка и е бил откаран в местния здравен център като предпазна мярка. Превозното му средство е сериозно повредено.

Какво е състоянието на мечката?

Не беше ясно колко тежко е ранена мечката. Във вторник екологични организации издирваха животното, за да установят състоянието му.След като обаче не могат да я открият - тя вероятно е жива. 

Инцидентите с участие на мечки

Инцидентът е последният от многото пътни инциденти с участието на мечки, случили се по магистрали и пътища в селските райони на Гърция, тъй като дивите животни все по-често навлизат в градските райони в търсене на храна.

Популацията на мечките

Според проучване на екологичната организация Arcturos популацията на кафявите мечки в Гърция е около 900 през 2025 г., в сравнение с 450 на 500 през 2019 г.

Проучването е прегледало 7067 заявления за обезщетение, подадени до Гръцката организация за селскостопанско осигуряване (ELGA) от 1999 до 2020 г. за щети, свързани с мечки, на обща стойност около 4,1 милиона евро. Животновъдството е отговорно за 59,4% от загубите, следвано от пчеларството с 23% и селскостопанското производство със 17,6%, съобщи Arcturos. ОЩЕ: Кафявите мечки завладяват Гърция: Какви са щетите?

Деница Китанова
