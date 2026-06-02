"Няма опит в дипломацията": В РСМ се развълнуваха от новия посланик на САЩ в България

Македонските медии се развълнуваха от новия американски посланик в България Дъглас Холдър. Новината за номинацията на Холдър е отразена от "Независен" и "Инфомакс". От "Независен" обаче акцентират върху това, че Холдър не е дипломат и пишат следното за него: "Номинираният от Тръмп е Дъглас Холдър, лобист от Флорида, който няма опит в дипломацията и не е заемал политическа позиция от 12 години".

Холдър е дългогодишен републиканец. Роден е през 1966 г. в Тенеси. Премества се във Флорида през 1997 г. и е избран в Камарата на представителите на щата през 2006 г. Холдър остава в законодателната власт до 2014 г., печелейки последователни мандати. През 2018 г. се кандидатира за Сената на щата Флорида, но губи на републиканските предварителни избори. Работи като лобист от 2014 г., пише още македонското издание.

Кога трябва да дойде в България?

Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената, преди да бъде официално назначен. Ако бъде одобрен, Дъглас Холдър ще бъде назначен почти година и половина след като Кенет Мертен подаде оставка като посланик на САЩ в началото на миналата година. В средата на февруари миналата година САЩ изпратиха Сюзън Фалатко, за да поеме функцията на временно управляващ посолството. Сюзън Фалатко е член на Висшата външна дипломатическа служба и дипломат от кариерата с двадесет и шест години опит в Държавния департамент на САЩ.