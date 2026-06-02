Предстои ли медийно мълчание в Сърбия: "Дойче веле" алармира за възможни репресии

Сърбия е изправена пред нарастващи опасения относно бъдещето на критичните медии, след като собствениците на телевизионната мрежа Euronews поеха няколко медии, считани преди това за независими от правителството, пише македонския клон на "Дойче веле". Журналистите и обществеността се опасяват, че това може да доведе до заглушаване на останалите критични гласове в страната.

Поводът са протестите

Когато десетки хиляди граждани се събраха отново на площад „Славия“ в Белград за антиправителствени протести в края на май, главният редактор на N1, Бранислав Совлянски, публикува графика в социалната мрежа X. Според данните, повече от половината зрители на кабелния оператор SBB – по който се излъчва N1 – са гледали точно този канал в момента, в който той е излъчвал демонстрацията на живо.

Само седмица по-късно тонът на Совлянски беше значително по-предпазлив. Той каза, че опасенията на публиката относно редакционната независимост на H1 са основателни, но добави, че засега няма промени в работата на медията. „Тази ситуация ще продължи, докато редакционният ни екип е тук", подчерта той, добавяйки, че това е гаранция за публиката.

Продажби в медиите и съмнения за влияние

Малко преди това британският инвестиционен фонд BC Partners официално потвърди, че медийната мрежа Adria News Network (ANN) се продава на португалската инвестиционна компания Alpac Capital, според медийни публикации за сума от около 30 милиона евро. Ако компетентните институции дадат зелена светлина, N1 в Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия и Словения ще има нов собственик.

Пакетът включва още сръбската телевизия Нова и едноименния вестник, ежедневникът „Данас“, списанието „Радар“, както и акции в черногорския вестник „Виести“.

Alpac вече притежава мрежата Euronews, която е основана през 1993 г. като паневропейски новинарски канал. Критиците твърдят, че след поглъщането ѝ през 2022 г. мрежата се е превърнала в „мегафон на европейската десница". Други пък отиват по-далеч и я наричат ​​„франчайз за автократи", позволяващ на правителствата да подобрят имиджа си чрез медиите – от Сърбия до Грузия.