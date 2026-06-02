И Гърция има проблем с работната ръка, внася египтяни

Тъй като недостигът на работна ръка в селскостопанския сектор става все по-очевиден във всички западноевропейски страни, и особено в Гърция, едно междудържавно споразумение, което беше неактивно в продължение на няколко години, сега влиза в сила, пише Евронюз.

Споразумението между Гърция и Египет предвижда законно наемане на работа на до 5000 египетски сезонни селскостопански работници, занимаващи се с отглеждане на култури и селскостопанска работа в различни гръцки региони.

Според Христос Янакакис, член на Съвета на директорите на Гръцкия съюз на земеделските кооперации, процесът вече е в ход.

Хиляди египтяни ще дойдат в Гърция

Той заяви пред Атино-македонската информационна агенция, че около 150 потенциални работници са регистрирани в децентрализираните администрации, а съответните одобрения са изпратени до гръцкото посолство в Кайро, за да могат да последват необходимите проверки и интервюта с кандидатите.

Тази инициатива не е просто за преместване на работници от една държава в друга. Тя е част от усилията на гръцкото селско стопанство да се справи, по институционален и организиран начин, с проблем, който се е задълбочил значително през последните години.

От овощни градини с праскови и череши до маслини, киви и цитрусови плодове - търсенето на работна ръка по време на сезоните на прибиране на реколтата често остава незадоволено.

„Споразумението, подписано преди около 3 години, вече започва да се прилага на практика“, каза Янакакис, уточнявайки, че макар първоначалната разпоредба да е за 5000 работници, има възможност този брой да се увеличи, ако възникнат по-големи нужди.

Повече от 36 работодатели вече са изразили интерес да участват в схемата.

Като част от подготовката, двете страни се срещнаха в Кайро, за да се съсредоточат върху практическите въпроси, свързани с прилагането на споразумението. Дискусиите бяха съсредоточени върху комуникацията с работниците, координацията с гръцките работодатели, процедурата за тяхното преместване и механизмите за свързване на участващите страни.

Според Яннакакис египетският заместник-министър на труда също е участвал в тези дискусии.

Египет е особено важен източник на работна ръка

От гръцка гледна точка Египет се разглежда като особено важен източник на работна ръка. С относително младо население от над 110 милиона, страната проявява силен интерес към възможности за легална работа в чужбина. В същото време заплатите, предлагани от гръцкия селскостопански сектор, действат като силен стимул за много египетски работници.

„От египетска страна има силен интерес към хора, идващи да работят легално в Гърция“, каза Янакакис, подчертавайки, че целта е да се задоволят нуждите на пазара чрез законни и контролирани процедури, а не по неформални пътища за влизане в Гърция.

Ключов елемент от схемата е възможността работниците да се местят според сезонните производствени нужди. По този начин един работник ще може да бъде нает последователно в различни култури и региони, следвайки цикъла на прибиране на реколтата от Македония и Халкидики до районите, произвеждащи киви и цитрусови плодове.

Максималната продължителност на престоя за сезонни работници е определена на 9 месеца. Както отбеляза Янакакис обаче, след първия си период на заетост, работниците ще имат възможност да кандидатстват за по-дългосрочно разрешение, което може да е със срок до 5 години. В този случай работникът трябва да напусне страната в края на всеки 9-месечен период и да се върне след 3-месечно отсъствие, без процедурата да се налага да започва отначало.

Отвъд административните процедури, особен акцент се поставя върху условията на живот на работниците. Янакакис посочи необходимостта от разглеждане на програми за субсидиране на закупуването на сглобяеми жилищни единици тип ISO-кутия, които биха могли да предложат прилично настаняване и основни хигиенни условия. Той също така подчерта, че жизненият стандарт е ключов фактор както за защитата на работниците, така и за поддържането на стабилна и завръщаща се работна сила.

Въпреки постигнатия напредък, все още има административни и бюрократични пречки, които трябва да бъдат преодолени. Той смята, че все още са необходими „търпение и усилия“, но счита, че прилагането на споразумението наближава етап, в който процедурите ще могат да функционират по-бързо и ефективно.

В рамките на Гръцкия съюз на земеделските кооперации преобладаващото мнение е, че тази рамка за сътрудничество би могла да послужи като модел за бъдещи споразумения между Гърция и други страни извън Европейския съюз.

Както отбеляза Янакакис, инициативата се следва и от европейски организации, които обмислят да я използват като пример за организирана и легална мобилност на работна сила.