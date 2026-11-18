Не се очакват силни вторични трусове след земетресението във Вранча от тази нощ. Това каза пред БНТ доц. Пламена Райкова от Институт по геофизика, геодезия и география към БАН. В тази зона не е характерна силна афтършокова активност, но не са изключени по-слаби трусове, между 2,5-3 по Рихтер в следващите дни, допълни тя. Още: Силно земетресение разлюля Вранча, усетиха го и в България и Молдова (ВИДЕО)

Повече информация за земетресението

"Земетресението е усетено в цяла Северна България. Много силно е усетено в градовете като Русе, Варна, Плевен. Имаме дани за Велико Търново, дори и за района на София има данни, че е слабо усетено събитието. Това не е необичайно явление. През няколко месеца там се регистрират по-силни земетресения с магнитуд 4. Миналият месец имахме с магнитуд 4,7. Днес земетресението е с магнитуд 5,4", посочи тя.

В страната е регистрирано и друго земетресение, което не е свързано с румънското, каза още доц. Райкова.

"В З.16 часа земетресение в района на Смолян. Такова събитие с магнитуд 3,7 и земетресението е слабо усетено в района на Смолян и околностите. Такова събитие имахме и в събота същия магнитуд, отново в същия район. За момента там се наблюдава слаба локална активност, от порядъка на 3,3 и 3,7 са няколко събития", добави още доц. Райкова.

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