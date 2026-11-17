Случайно бившият български премиер Н. В. Симеон Сакскобургготски се е срещнал случайно с македонския министър-председател Християн Мицкоски. Това стана ясно от негов отговор на въпрос на Actualno.com какъв съвет би дал на Република Северна Македония за ЕС след като самият той е вкарал България в евросъюза. Македонският премиер е бил в Брюксел за форум за разширяване на Европейския съюз, показва справка на медията ни във "Фейсбук" профила на Мицкоски.

Сакскобургготски беше на церемонията по отбелязване на 20-годишнината от членството на България и Румъния в ЕС.

Какъв е съветът му към Северна Македония?

"Мисля, че диалогът във всяко отношение е положителен. Добросъседските отношения са само в полза на всички. Трябва да полагаме усилия. Пак ще кажа нещо политически некоректно нещо. Считам, че много теми биха били за историците да ги последят и разглеждат, а ние да гледаме напред на практичното и Северна Македония да влезе в ЕС", заяви Сакскобургготски.

Държи ли Белград ключът на Скопие за ЕС?

Actualno.com попита и втори въпрос дали ключът на Скопие за ЕС е в Белград, като отговори, че не следи вече тези теми. Въпросът е резонен обаче, тъй като доклад на Европейския парламент от юни 2026 г., който констатира липса на напедък на Скопие за ЕС, отчете с тревога сръбското влияние в югозападната ни съседка. ОЩЕ: "Македонски медии? Няма такива": Насер Селмани за свободата на словото и сръбския наратив в Северна Македония (ВИДЕО)