Процедурата за подбор на европейски прокурор от България, която месеци беше затънала в дела, беше обявявана и прекратявана няколко пъти, сега е зациклила поради абсурдна причина. Това става ясно от отговори на Министерството на правосъдието на въпроси на в. "Сега". Процедурата буксува, защото все още не е сформирана комисията по подбор. А това се бави, защото университетите, към които от министерството са се обърнали да посочат експерти, или изобщо не предлагат такива, или предлагат хора, които не отговарят на изискванията.

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"Към момента процедурата за подбор на трима кандидати е на етап сформиране на Комисията по подбора, след което членовете ѝ ще бъдат назначени със заповед на министъра на правосъдието", гласят отговорите на министерството.

Според правилата, одобрени от министър Николай Найденов на 25 септември 2026 г., комисията се състои от петима членове - един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес, двама наказателни съдии от Върховния касационен съд, двама прокурори от Върховната касационна прокуратура. По същия ред се определят и петимата резервни членове.

Тъй като работният език за оперативните и административните дейности на европейската прокуратура е английският, и членовете на комисията трябва да го владеят.

"За определянето на владеещ английски език "хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес" (един редовен и един резервен член на комисията) Министерството на правосъдието се обърна към редица висши учебни заведения, в които се преподава "право". Към момента сме получили отговори от някои от университетите, към които сме отправили запитване. Те обаче или не предлагат представители за участие, или предлагат такива, които не отговарят на установените в Правилата за подбор изисквания. В очакване сме на предложения от останалите", обясняват от министерството, без да сочат кои са тези университети.

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От правосъднито министерство са категорични, че са предприели навреме всички необходими действия за осигуряване на академичното присъствие в комисията и се надяват процедурата да стартира възможно най-скоро. Те апелират за съдействие и от страна на неотговорилите до момента висши учебни заведения, така че номинираните от България кандидати за позицията на европейски прокурор да бъдат избрани максимално прозрачно и на принципа "най-добрите сред професионалистите".

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България трябва да подбере трима кандидати, които след това трябва да минат и ситото на европейските институции. Срокът за подаване на документи за участие в подбора беше 12 октомври. Кандидатите са седем. Имената им обаче ще бъдат огласени едва когато има конкурсна комисия и тя се произнесе по допустимостта им.