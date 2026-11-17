Изтребител МиГ-29 на сръбските военновъздушни сили се е разбил край Белград, а пилотът е загинал. Самолетът е паднал в поле между Нова и Стара Пазова, на около 45 километра северозападно от столицата Белград. Ня мястото на инцидента са изпратени екипи на пожарната, спешна медицинска помощ, полицията и военната полиция. ОЩЕ: Гръцки изтребител се разби при авиационно шоу (ВИДЕА)*

Сръбските медии „Блиц“ и „Сърбия данас“, позовавайки се на неофициална информация, посочват, че става въпрос за изтребител МиГ-29. Типът на самолета и обстоятелствата около катастрофата все още не са официално потвърдени.

Министерството на отбраната на Сърбия все още не е излязло с официално изявление.