Северна Македония е изправена пред необичайна криза - безстопанствени крави тероризират района на Крива паланка, тормозейки местните от години.

Темата е сред водещите в страната, като според медиите стадото вече наброява около 1000 глави.

Във видеообръщение кметът на общината Сашко Митовски поиска от правителството и Агенцията по храните и ветеринарната медицина правен механизъм, с който общината да координира отстраняването на животните от улиците и имотите на хората.

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Според Митовски жителите твърде дълго търпят материални щети, а решенията за изземване на добитъка отпреди повече от 2 години все още не са изпълнени.

Кметът пусна видео как кравите безпрепятствено се разхождат в двора на местно училище.

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Проблем от години

Проблемът продължава над десетилетие, като животните унищожават земеделска продукция, стигат до центъра на града и предизвикват катастрофи по пътя към границата с България. Наскоро кметът съобщи и за смъртен случай – възрастна жена е починала от инфаркт, след като била нападната от добитъка в опит да опази имота си.

Ситуацията предизвика протести, сблъсъци между жители и собствениците на стадото и влезе в репортажите на десетки световни медии, което кметът определи казуса като "национален срам".

В края на миналата седмица Общинският съвет поиска обявяване на кризисна ситуация и намеса на армията, а сега стана ясно, че безконтролните крави вече преминават и в села от община Босилеград в Сърбия, където рушат градини, огради, чешми и селски гробища, предаде БТА.

Макар законовите промени от 2023 г. да позволяват конфискация на безстопанствени животни, досега са прибрани едва около 80 крави.

Преди близо 3 години властите постановиха изземването на стадото от говедовъда Гоце Георгиевски и дъщерите му, но акцията е блокирана заради липса на ресурс и съпротива от страна на собствениците. Една от тях твърди, че кризата е започнала през 2021 г., когато прокуратурата е иззела паспортите на около 200 животни заради разследване за субсидии, забранила е продажбата им и стадото се е размножило неконтролируемо. Срещу собственика и двете му дъщери има внесен обвинителен акт за възпрепятстване на длъжностни лица, но съдебно решение все още няма.