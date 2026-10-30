Войната в Иран:

Един от задържаните за палежа на Starlink имал и сръбско гражданство

30 октомври 2026, 11:05 часа 636 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Един от задържаните за палежа на Starlink имал и сръбско гражданство

Един от двамата задъражани по подозрение за палежа на Starlink в България, Литва и Полша освен немско, е имал и сръбско гражданство, съобщава македонското издание "Слободен печат". Двамата мъже, на възраст около 20 години, са заподозрени в организиране и ръководене на терористична група, за която се твърди, че е извършила подобни престъпления в България и Полша. Това заяви във Вилнюс заместник-началникът на литовската криминална полиция Саулюс Бригинас, според радиорепортаж, публикуван в четвъртък.

Гражданството на задържаните

Единият от заподозрените има немско и турско гражданство, а другият - сръбско и немско, каза Бригинас, цитиран от германската агенция ДПА.

Според неговите твърдения, двамата млади мъже са пристигнали в Литва малко преди инцидента и са напуснали страната веднага след извършване на престъплението.

В момента те са задържани в Германия въз основа на европейски заповеди за арест, издадени от България. Според полицията, заподозрените са живели в Германия.

В средата на октомври в Литва също беше извършен опит за палеж на съоръжения на сателитната мрежа Starlink, разположени в комплекса на компанията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Литовските власти подозират, че Русия стои зад атаката. Заподозрените са използвали запалими течности и коктейли "Молотов", но не са успели да предизвикат мащабен пожар. ОЩЕ: След пожар в станция на "Старлинк": Литва засили мерките за сигурност на стратегическата инфраструктура

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия Литва сърбин Starlink старлинк
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес