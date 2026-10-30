Един от задържаните за палежа на Starlink имал и сръбско гражданство

Един от двамата задъражани по подозрение за палежа на Starlink в България, Литва и Полша освен немско, е имал и сръбско гражданство, съобщава македонското издание "Слободен печат". Двамата мъже, на възраст около 20 години, са заподозрени в организиране и ръководене на терористична група, за която се твърди, че е извършила подобни престъпления в България и Полша. Това заяви във Вилнюс заместник-началникът на литовската криминална полиция Саулюс Бригинас, според радиорепортаж, публикуван в четвъртък.

Гражданството на задържаните

Единият от заподозрените има немско и турско гражданство, а другият - сръбско и немско, каза Бригинас, цитиран от германската агенция ДПА.

Според неговите твърдения, двамата млади мъже са пристигнали в Литва малко преди инцидента и са напуснали страната веднага след извършване на престъплението.

В момента те са задържани в Германия въз основа на европейски заповеди за арест, издадени от България. Според полицията, заподозрените са живели в Германия.

В средата на октомври в Литва също беше извършен опит за палеж на съоръжения на сателитната мрежа Starlink, разположени в комплекса на компанията.

Литовските власти подозират, че Русия стои зад атаката. Заподозрените са използвали запалими течности и коктейли "Молотов", но не са успели да предизвикат мащабен пожар. ОЩЕ: След пожар в станция на "Старлинк": Литва засили мерките за сигурност на стратегическата инфраструктура