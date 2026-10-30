За повече безопасност и пари: Моряците в Гърция протестират

Корабите останаха акостирани в седем пристанища в петък, тъй като три морски синдикати организираха национална 24-часова стачка с искания за по-високи заплати, по-добри условия на труд и подобрени мерки за безопасност, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на AMNA.Стачката засяга пристанищата на Пирея, Рафина, Лаврио, Патра, Игуменица, Елефсина и Рио-Антирио.

Участващите синдикати са Пангръцкият съюз на инженерите от търговския флот (PEMEN), Пангръцкият съюз на членовете на екипажа от долното машинно отделение „Стивънсън“ и Пангръцкият съюз на моряците от търговския флот (PENEN).

Федерацията на постоянните служители на гръцките пристанища (OMYLE) също обяви тричасово спиране на работата от 10:00 до 13:00 часа, докато Центърът за труд в Пирея обяви отделна 24-часова стачка в целия пристанищен град.

Митинг е насрочен за 10:00 ч. на площада на Общинския театър в Пирея. PENEN призова за предварително събиране в 9:15 ч. пред църквата „Агия Триада“, срещу Морския пенсионен фонд (NAT). ОЩЕ: Опасност в морето: Предупредиха корабите за плаващи контейнери в Черно море

Исканията на моряците

Техните искания включват 12% увеличение на заплатите по колективните трудови договори, подобрени условия на труд и безопасност, седемчасов работен ден и задължителен медицински персонал на борда на корабите.

По-нататъшни национални работнически акции са планирани за 25 ноември, като се очакват и митинги.

Стачката в Пирея е част и от международен ден на действие на докери и пристанищни работници, като синдикалните организации координират мобилизации в повече от 100 пристанища в десетки страни и четири континента, според Центъра за труд в Пирея.

Участващите пристанища включват Марсилия, Генуа, Билбао, Истанбул и Пирея, а синдикати в страни като Индия, Мароко, Мексико и Кипър също участват.

Централно искане на международната мобилизация е пристанищата да не се използват за транспортиране на оръжия, военна техника или войски до конфликтни зони. Центърът за труд в Пирея казва, че пристанищата и друга стратегическа инфраструктура не трябва да участват във военни операции, предупреждавайки за потенциални рискове за работниците и местните общности.

Организацията настоява също за по-високи заплати и пенсии, колективни трудови договори, седемчасов работен ден, петдневна работна седмица и 35-часова работна седмица, както и мерки за справяне с нарастващите разходи за живот и цени на енергията.

Международните действия включват и синдикати, представляващи моряци, металообработващи работници, професионални шофьори и служители в химическата промишленост, търговията на дребно и почистващите услуги, според центъра по труда. ОЩЕ: Удареният от дронове контейнеровоз недалеч от Калиакра е потънал