Ударени кораби край България:

За повече безопасност и пари: Моряците в Гърция протестират

30 октомври 2026, 10:51 часа 654 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com/Румен Скрински
За повече безопасност и пари: Моряците в Гърция протестират

Корабите останаха акостирани в седем пристанища в петък, тъй като три морски синдикати организираха национална 24-часова стачка с искания за по-високи заплати, по-добри условия на труд и подобрени мерки за безопасност, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на AMNA.Стачката засяга пристанищата на Пирея, Рафина, Лаврио, Патра, Игуменица, Елефсина и Рио-Антирио.

 Участващите синдикати са Пангръцкият съюз на инженерите от търговския флот (PEMEN), Пангръцкият съюз на членовете на екипажа от долното машинно отделение „Стивънсън“ и Пангръцкият съюз на моряците от търговския флот (PENEN).

Федерацията на постоянните служители на гръцките пристанища (OMYLE) също обяви тричасово спиране на работата от 10:00 до 13:00 часа, докато Центърът за труд в Пирея обяви отделна 24-часова стачка в целия пристанищен град.

Митинг е насрочен за 10:00 ч. на площада на Общинския театър в Пирея. PENEN призова за предварително събиране в 9:15 ч. пред църквата „Агия Триада“, срещу Морския пенсионен фонд (NAT). ОЩЕ: Опасност в морето: Предупредиха корабите за плаващи контейнери в Черно море

Исканията на моряците

Техните искания включват 12% увеличение на заплатите по колективните трудови договори, подобрени условия на труд и безопасност, седемчасов работен ден и задължителен медицински персонал на борда на корабите.

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По-нататъшни национални работнически акции са планирани за 25 ноември, като се очакват и митинги.

Стачката в Пирея е част и от международен ден на действие на докери и пристанищни работници, като синдикалните организации координират мобилизации в повече от 100 пристанища в десетки страни и четири континента, според Центъра за труд в Пирея. 

Участващите пристанища включват Марсилия, Генуа, Билбао, Истанбул и Пирея, а синдикати в страни като Индия, Мароко, Мексико и Кипър също участват.

Централно искане на международната мобилизация е пристанищата да не се използват за транспортиране на оръжия, военна техника или войски до конфликтни зони. Центърът за труд в Пирея казва, че пристанищата и друга стратегическа инфраструктура не трябва да участват във военни операции, предупреждавайки за потенциални рискове за работниците и местните общности.

Организацията настоява също за по-високи заплати и пенсии, колективни трудови договори, седемчасов работен ден, петдневна работна седмица и 35-часова работна седмица, както и мерки за справяне с нарастващите разходи за живот и цени на енергията.

Международните действия включват и синдикати, представляващи моряци, металообработващи работници, професионални шофьори и служители в химическата промишленост, търговията на дребно и почистващите услуги, според центъра по труда. ОЩЕ: Удареният от дронове контейнеровоз недалеч от Калиакра е потънал

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Кораби Заплати Гърция Пирея стачка ударени кораби Черно море
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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