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Бесарабските българи са гарантът за приятелските отношения между България и Украйна

30 октомври 2026, 12:14 часа 817 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Ukraїner
Бесарабските българи са гарантът за приятелските отношения между България и Украйна

Бесарабските българи са гарантът на приятелските двустранни отношения между България и Украйна. Това каза генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов по случай Деня на бесарабските българи, който отбелязахме вчера, 29 октомври. Иванов посети празнично събитие в село Камчик, Саратска община в Украйна, което бе организирано от Генералното консулство на България в Одеса със съдействието местната власт.

"Позволете ми първо като генерален консул на България в Одеса да благодаря на домакините от Камчик, на местната, районната и областни администрации за предоставената възможност да можем да отбележим празника на бесарабските българи – Деня на бесарабските българи. За първи път в историята на Генералното консулство организираме изнесено честване на празника", каза Светослав Иванов.

"Пета година продължава несправедливата война в Украйна и аз, като генерален консул на България, потвърждавам подкрепата на България за Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници, включително по отношение на нейната европейска интеграция. Вие, бесарабските българи, сте гарантът на приятелските двустранни отношения между България и Украйна", посочи Иванов.

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Той отбеляза, че всеки път, когато са му задавали въпроса как живеят етническите българи в Украйна и спазват ли се техните права, той отговаря, че "Аз бих искал да ви уверя в едно, че диаспора, която помни историята си и своите корени, винаги ще има бъдеще".

"29 октомври е посветен на бесарабските българи – на онези наши сънародници, които по силата на историческата си участ повече от 200 години живеят извън пределите на България, на територията на Украйна и Молдова. Историческата датата води началото с освещаването на храм-паметника „Свето Преображение Господне“ в Болград, официално открит на 29 октомври 1838 година, който е бил построен със средства на българските колонисти", каза още той, като посочи, че двадесет години по-късно в Болград е открита и Болградската гимназия – първата българска гимназия, изиграла роля в историята на българския народ.

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"Днес вашите връзки с прародината са изключително активни и динамични и аз бих искал да изразя своето дълбоко уважение към вас, че вие за изминалите 200 години сте успели да съхраните българската национална идентичност, култура и народни традиции и най-важното - българския език далеч от прародината Българи", каза още българският генерален консул. 

През настоящата 2026/2027 учебна година са одобрени 48 български неделни училища, от които 45 са на територията на Одеска област. През изминалата кандидатстудентска кампания за сметка на бюджета на България в наши университети са приети над 519 студенти и специализанти с български произход, които ще получат висшето си образование в България. През изминалото лято България е била посетена от 171 деца с български произход, съобщи още Иванов.

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Украйна бесарабски българи война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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