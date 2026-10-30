Стратегията на Вучич за "Сръбски свят": Спешно назначава най-верните си хора за посланици по света

Бивш депутат и доскорошен вицепрезидент на сръбската опозиционна Партия на свободата и справедливостта Борко Стефанович твърди, че правителството на Александър Вучич масово назначава свои хора в посолствата по света. Това е така, защото до сформиране на нов кабинет от студентите, Вучич на практика още управлява. Твърденията на опозиционния политик дойдоха в предаването по телевизия Нова, предаде хърватската медия "Индекс" и на практика разкриват стратегията на Вучич за продължаване на "Сръбски свят" и сръбското влияние по света.

Новото правителство на студентите трудно би ревизирало тези решения, защото по думите на Стефанович то би понедло допълнителни разходи, ако започне да връща хора от дипломатически мисии.

Назначение в Маями

Сред назначенията, които Стефанович изнесе, е това на главния секретар на сръбското външно министерство Душан Козарев, на когото е осигурен апартамент в Маями от 1 ноември, тъй като трябва да бъде назначен за генерален консул там.

През септември Стефанович направи подобни твърдения относно предполагаемите трансфери на дипломатически служители в чужбина.

Министърът на външните работи Марко Джурич тогава заяви, че няма да коментира отделни кадрови решения, наричайки ги спекулации и заявявайки, че подобни решения са поверителни.

Бившият депутат разкри, че някои хора са били назначени на ръководни позиции без ясни правила и законово основание. Дори се стигнало до оставка на началника на одела за персонал на министерството, тъй като не е могъл да понесе натиска. ОЩЕ: Вучич падна, но сателитите му в Черна гора и региона остават